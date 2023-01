Žiadne prirodzené svetlo, šváby, ploštice a vši: Andrew Tate opísal katastrofálne podmienky v rumunskom väzení

Andrew Tate sa za ostatný mesiac stal azda jednou z najkomentovanejších celebrít. Jeho popularita však tkvie v kombinácii výstredného životného štýlu a obvinení z obchodu s ľuďmi, za ktoré aktuálne sedí v rumunskom väzení. V prvej oficiálnej správe, ktorú mohol poslať do sveta, tvrdí, že všade sú len vši a šváby, pričom dozorcovia sa ho snažia zlomiť.

Americko-britský influencer sa posledné roky živil ako odborník na zbohatnutie, financie a motivačné prednášky. Niekdajší profesionálny kickboxer bol však spolu s bratom Tristanom a ďalšími komplicmi zapletený do nelegálneho biznisu s bielym mäsom a pornografiou.

Po tom, čo ho na konci roka 2022 zatkli v Bukurešti, sa spustilo veľké vyšetrovanie jeho osoby. Rumunské úrady mu nariadili minimálne mesiac vo väzbe, kde ho podľa jeho slov mal napadnúť Matrix. LAD Bible teraz prináša ďalšiu správu, v ktorej Tate opisuje svoj pobyt vo väzení.

Tate, ktorému vyšetrovacie komando zhabalo niekoľko športových áut či nehnuteľností, musel v rámci niekoľkých hodín na konci decembra vymeniť luxusnú vilu na okraji Bukurešti za väzenskú celu, v ktorej podľa výpovedí nemá ani prirodzené denné svetlo.

Aj keď bolo od začiatku jasné, že Tatea nečaká v rumunskom väzení žiadny luxus, prítomnosť švábov, ploštíc či vší nie je určite v súlade s právnymi nariadeniami. Na to sa Tate posťažoval hneď po tom, ako mu vedenie povolilo internetovú komunikáciu s vonkajším svetom.

„Konečne mi povolili prijímať správy. Svoju podporu mi zasielajte na [email protected],“ napísal Andrew.

They finally allowed me to receive mail.

You can send me your letters here.

[email protected]

— Andrew Tate (@Cobratate) January 22, 2023