15 rokov vôbec nepracoval, aj tak dostával plat 54-tisíc ročne: Mužovi sa to zdalo málo, tak urobil niečo šialené

Ian Clifford, starší Angličan z oblasti Guildford, pracoval pred začiatkom príbehu v IT sektore pre technologického giganta IBM. O správe napísal portál Sunday World.

Do práce prestal chodiť v roku 2008, kedy oznámil, že má vážne problémy s duševným zdravím. V roku 2012 mu následne bola diagnostikovaná leukémia 4. stupňa.

15 rokov neprišiel do práce, aj tak dostával 54-tisíc ročne

Následkom svojej nevyliečiteľnej choroby sa muž celých 15 rokov neobjavil vo svojej práci. Nakoľko ale jeho zdravotný plán hovoril o tom, že v prípade práceneschopnosti majú zamestnanci nárok na tri štvrtiny svojho dohodnutého zárobku, za svoj štatút dostával výplatu približne 54-tisíc libier (zhruba 62,2 tisíca eur) ročne.

S fixnou výplatou bol tak schopný počas celého obdobia pretrvávať v domácom liečení aj napriek faktu, že sa v práci dekádu a pol vôbec neobjavil.

Po 15 rokoch však Clifford tvrdí, že zdravotný plán IBM je voči nemu nefér. Sťažoval sa na fakt, že zamestnávatelia nepremýšľali nad infláciou a inými ekonomickými podmienkami, a výplatu mu ani raz nezvýšili.

Som obeťou diskriminácie, tvrdí ukrivdený Clifford

Tvrdil, že tento faktor z neho robí obeť diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia. Od firmy mal pritom sľúbenú výplatu až do dôchodkového veku 65 rokov. To znamená, že za 30 rokov by bez jediného pohnutia prstom mohol zarobiť viac ako 1,5 milióna libier.

„Chcieť zvýšenie platu nie je chamtivé,“ tvrdí Clifford, ktorý sa za „neprávosť“ rozhodol svoju firmu udať. Obhájil to tiež tvrdením, že je malá šanca, že bude schopný prežiť do veku 65 rokov.

Posťažoval sa na dôchodok, hypotéku i zdaňovanie, pričom hovorí, že po zaplatení všetkých výdajov mu zostáva len zlomok peňazí.

„Spravil som to pre svoju rodinu,“ hovorí muž. „Ľudia si môžu myslieť, že môj plat je veľkorysý, ale tieto sumy sú hrubé, nezdanené. Platím z nich poistky, mám syna, ktorý študuje na univerzite. Hypotéka vám neklesne, pokiaľ ste chorý,“ tvrdí nespokojný Angličan.

Sudca: Podpora Clifforda by bola štedrá, aj keby bola ešte nižšia

Súd mužovu žiadosť zamietol. Cliffordovi odkázali, že suma, ktorú dostáva, je „veľmi významná“ a „priaznivá“.

V rozhodnutí bolo mužovi oznámené, že aj v prípade, pokiaľ by dostával len polovicu z jeho reálneho platu, by stále išlo o veľmi štedrú podporu.

„V trestnom oznámení sa píše, že absencia zvyšovania platu je diskrimináciou pre osoby so zdravotným postihnutím. Toto tvrdenie však nie je relevantné, pretože z daného plánu profitujú iba osoby so zdravotným postihnutím. Nie je diskriminácia, že plán nie je ešte štedrejší,“ povedal Paul Housego, ktorý pracuje ako sudca so špecializáciou na prípady týkajúce sa pracovného práva.