Erika Mokrý o popôrodnej depresii: Takmer rok som neľúbila svojho syna. Neznamená to však, že som teraz zlá matka

Narodenie dieťaťa nemusí byť vždy sprevádzané výbuchom lásky. Zvyčajne do troch mesiacov môže ženu, ktorá priviedla na svet nový život, zasiahnuť popôrodná depresia. Príznaky sa môžu objaviť už aj počas tehotenstva, alebo až rok po pôrode. Dáta ukazujú, že sa môže dotknúť asi 10 až 15 percent rodičiek.

V minulosti sa zvykli pre túto chorobu používať rôzne naratívy. Ženy boli označované za hysterky, hovorilo sa o nich, že im „mlieko udrelo do hlavy“. Skutočnosť je však taká, že ide o závažnú psychickú poruchu. Sprevádza ju smútok, záchvaty paniky, neschopnosť sústrediť sa, ale aj halucinácie či myšlienky, ktoré ženu „nabádajú“ k tomu, aby ublížila alebo vzala život sebe či dieťaťu.

Žena, ktorá nespĺňa predpísaný vzorec od spoločnosti, skôr než pomoc, často dostane „rady“. Nemá preháňať, má si zvyknúť.

„Dôvodom je nielen ľahostajnosť okolia a podceňovanie problému, ale aj to, že jednoducho ľudia nevedia, čo popôrodná depresia je a niekedy aj to, že vôbec existuje,“ hovorí o tomto neľahkom, no stále málo komunikovanom probléme Erika Mokrý, ktorá si sama prešla popôrodnou depresiou a dnes robí na sociálnej sieti osvetu.

V rozhovore pre interez okrem iného spomína, prečo sa rozhodla otvárať tabu témy duševného zdravia, ako sa vyrovnala s myšlienkou na samovraždu, či o tom, ako v jednom momente stratila chuť bojovať proti rakovine.

Myslí si, že ľudia často zabúdajú počúvať a vnímať iných. „Pre mňa je absolútne šokujúce, že ľudia musia bojovať za to, aby im niekto uveril, že sú chorí a cítia sa zle. A nielen s PPD… Zabudli sme byť k sebe ľudskí, zabudli sme byť ľuďmi.“

Téma duševného zdravia je na Slovensku stále tabu. Vy ste sa rozhodli otvoriť pomerne intímnu tému, akou je popôrodná depresia. Prečo?

Presne preto, že je to tabu. O popôrodnej depresii sa veľa nehovorí. Ak sa žena aj zdôverí so svojimi pocitmi, ktoré nie sú podľa, nazvime to štandardného vzorca, ktorý musí matka spĺňať, jej okolie ju často odsúdi namiesto toho, aby jej podalo pomocnú ruku.

Veď koľkokrát počujeme také to klasické “vykojený mozog, zvládli iné, musíš aj ty, nepreháňaj… “. Dôvodom je nielen ľahostajnosť okolia a podceňovanie problému, ale aj to, že jednoducho ľudia nevedia, čo popôrodná depresia je, a niekedy aj to, že vôbec existuje.

V spoločnosti je zaužívaný naratív, že poslaním ženy je priviesť na svet dieťa a že láska k nemu musí „vybuchnúť“ okamžite, keď ho dostane po prvýkrát do rúk. U vás to tak však nebolo. Spomínate si na svoje pocity po pôrode?

Mala som krásny pôrod. Plánovaný cisársky rez, úžasný tím lekárov a sestier, manžel napriek tomu, že bola epidémia covidu, mohol byť celý čas pri mne. Keď mi prvýkrát podali Eliasa, nevedela som, čo robiť. Všetci hovoria, že vtedy vybuchne tá láska. A u mňa prišiel obrovský strach, čo mám s týmto malým stvorením, na ktoré som sa tak tešila, robiť. A tie pocity sa stupňovali a láska neprichádzala.

Prvý rok po pôrode si takmer vôbec nepamätám. Naozaj len útržkovito. Rovnako ako si nepozerám ani fotografie, pretože na nich nie som ja. Ako keby som nebola prítomná. Tá skutočná láska prišla od jeho cca 18 mesiacov. Bohužiaľ, deje sa to. Nie som jediná…

Rozhodli ste sa otvorene komunikovať o tom, že ste mali rôzne myšlienky, napríklad, že svojho syna zabijete. Ako ste to prekonali?

Po narodení môjho syna sa u mňa rozvinula popôrodná depresia, ako aj obsedantno-kompulzívna porucha, v mojom prípade čisté OCD. Často mám vtieravé myšlienky, v ktorých ubližujem sebe, synovi, komukoľvek. Nie som však pre okolie nebezpečná, ide len o myšlienky.

Od približne troch týždňov po narodení Eliasa chodím na pravidelné terapie k psychoterapeutke, ako aj k psychiatričke. Mnohé ženy sa napríklad obávajú antidepresív, to však nie je vždy pravidlo.

Treba si uvedomiť, že popôrodná depresia sa dá liečiť a toto ochorenie je bežnejšie, ako si len vieme predstaviť. U mnohých žien sa nerozvinie až do takého štádia, kedy myslia na samovraždu či vraždu dieťaťa, čo vidia ako jediné, a to najlepšie riešenie.

Treba ale poznamenať, že mnohé ženy si veľakrát popôrodnou depresiou „nejako prejdú“, lebo musia. Nemajú oporu ani podporu.

Aké sú reakcie okolia na tieto témy?

Záleží od okolia. Nebudeme si klamať, naša spoločnosť ešte, bohužiaľ, nedozrela k akceptovaniu chorôb, ktoré nie sú voľným okom viditeľné. Netýka sa to len popôrodnej depresie, ale aj psychiatrických diagnóz ako takých.

Často sa však stretávam s tým, že je to len výmysel, zľahčovanie, precitlivenosť… Zvládli iné, musí aj daná žena. Prípadne je ženám ponúkaný alkohol na uvoľnenie a oddych. A napríklad pri tomto poslednom vzniká začarovaný kruh, ktorý dokáže jednoducho a rýchlo prerásť do závislosti.

Popôrodná depresia je psychická porucha, ktorá sa prejavuje rôzne. Nie každý si to však uvedomuje, ženy sú často odsudzované za to, že sa „netešia“, že si neužívajú materstvo. Ako s ľuďmi komunikovať tak, aby pochopili, že tá žena to nerobí „naschvál“, že žije v hmle a svoje pocity či konanie nevie ovplyvniť?

Skôr by sme sa možno mohli opýtať, prečo musíme neustále bojovať za to, že ak choroba nie je viditeľná, tak neexistuje. Prečo by sa mal chorý človek neustále obhajovať, aby ho začalo okolie vnímať ako niekoho, kto potrebuje pomoc?

To je rovnaké, ako keď zdravo vyzerajúci človek zaparkuje na mieste pre hendikepovaných, hoc má preukaz ŤZP. Nemá na to nárok? Lebo má všetky ruky, nohy… My ľudia často zabúdame počúvať, vnímať iných. A hlavne nesúdiť. A to je chyba.

Ženy, ktoré trpia popôrodnou depresiou, zvyknú byť označované ako „precitlivené“, „hysterické“, dostávajú rany od okolia s poznámkami, že „to prejde“, aby si „užívali, kým je dieťa malé“, prípadne že „nevedia, čo so sebou“. Na Slovensku sa okrem iného zvykne hovoriť „udrelo jej mlieko do hlavy“. Čo by ste týmto ľuďom odkázali?

Pre mňa je absolútne šokujúce, že ľudia musia bojovať za to, aby im niekto uveril, že sú chorí a cítia sa zle. A nielen s PPD… Zabudli sme byť k sebe ľudskí, zabudli sme byť ľuďmi.

Ak sa niekomu niekto zdôverí s pochybnosťami, obavami, pocitmi, stojí za tým obrovská dôvera. Tak ju nepodceňujme. Vážme si ju.

Ak danému problému nerozumieme, je to tiež v poriadku. Nie všetkému v živote vieme rozumieť. No vieme počúvať, byť nápomocní, byť oporou. A to je presne to, čo ľudia potrebujú. Mať pri sebe niekoho, kto ich nevysmeje, kto im pomôže, kto ich nasmeruje.

Existuje nejaký vzorec, ako cez toto obdobie prejsť? Ako sa s tým vyrovnať?

Ak sa u ženy prejaví popôrodná depresia, treba sa jednoznačne zveriť do rúk odborníka. Ak máte na mysli, ako sa vyrovnať s obdobím “po”, na to presný návod nemám.

Sama mám problém s tým, že som takmer rok a pol neľúbila svojho syna. Že všetko, čo sa týkalo jeho výchovy, kŕmenia, prebaľovania, bolo pre mňa skôr nútenou prácou ako niečím, čo by ma napĺňalo.

Dnes, keď má Elias tri a pol roka, sa mu snažím všetko vynahradiť. Moja terapeutka s tým nesúhlasí. A má pravdu. Môj vzťah so synom bol aký bol, necítila som lásku hneď, neznamená to však, že som teraz zlá matka.

Vy ste okrem toho, že ste prekonali popôrodnú depresiu, bojovali aj s najagresívnejšou formou rakoviny. Dnes o tom hovoríte otvorene, založili ste občianske združenie Tak trocha inak, ktoré pomáha ženám s rakovinou. Spomínate si ale na pocity po tom, ako vám diagnózu oznámili?

Rakovinu mi diagnostikovali na moje 28. narodeniny, teda pred siedmimi rokmi. Ono v podstate, aj moje vyliečenie z rakoviny malo obrovský vplyv na vznik PPD, pričom som doteraz veľmi úzkostlivá a mám strach z toho, že sa mi rakovina vráti.

A čo sa týka mojich pocitov vtedy? Pamätám si už len útržky. A myslím, že tak je to dobre. Nie preto, že som to naschvál vytesnila. Ja som len pochopila, že už je to za mnou.

Choroba človeka môže zlomiť natoľko, že už len čaká, kým si ho vezme, alebo môže byť príčinou, aby sa pozbieral, aby si usporiadal život a bojoval. Povedali ste si, že máte dosť, že nechcete chodiť na chemoterapie, že stačí?

Samozrejme. A nie raz…

Toto je pri liečbe niečo podľa mňa úplne normálne a treba dať pocitom priestor. Okolie a najbližší často hovoria pacientovi “to dáš, to zvládneš, bojuj”. Ale on má právo nadýchnuť sa a povedať, že stačí. Nie stále len ísť, zaťať zuby a mať hlavu hore. Veď aj zdravý človek má niekedy všetkého plné zuby a potrebuje vypnúť.

Pamätám si, ako som raz odmietla ísť na chemoterapiu. Ako som jednoducho nevládala a manžel ma vtedy na kolenách prosil, aby som išla. Viete, čo mi pomohlo? Vyplakať sa. Nemusieť počúvať stále to “musíš, musíš”.

Aj on vtedy pochopil, že mám právo byť unavená a nechcieť ísť ďalej. Prestal mi neustále hovoriť, že to zvládnem, že to zvládneme. Pochopil, že stačí, že je.

V dôsledku rakoviny ste prišli o prsník, v jednom podcaste ste povedali, že to bola pre vás ďalšia rana, s ktorou bolo ťažké zmieriť sa. Ak by prsia neboli vnímané ako „ženskosť“, myslíte si, že by bolo jednoduchšie vyrovnať sa s tým?

Myslím si, že aj keby som prišla o ruku, tak sa trápim. Možno viac, možno menej, ale trápim. Každý vníma svoje ochorenie inak, každý sa vníma inak.

Samozrejme, prsia sú určitým symbolom ženskosti, rovnako ako napríklad vlasy. Na začiatku to nebolo jednoduché. No postupne som si uvedomila, že vlastne presne vďaka tomu, že mi ten prsník mohli vziať, som stále tu. Iní ľudia túto možnosť nemajú.

Vo vašom živote ste v určitom období dospeli do bodu, kedy ste premýšľali nad samovraždou. Čo vás napokon prinútilo neurobiť to?

Šoférovala som auto. Bola som rozhodnutá, kde presne to ukončím. Pozrela som sa vtedy do spätného zrkadla a uvedomila si, že týmto rozhodnutím zničím niekoľko životov.

Spomalila som a to miesto som prešla. To bol posledný bod, kedy som si uvedomila, že terapie nestačia. Jednoznačne potrebujem antidepresíva, ktorým som sa dlhodobo bránila a verila, že to zvládnem bez nich.

Ľudia často nevedia určiť hranice komunikácie, respektíve nevedia komunikovať o rakovine, o liečbe, o tom, čo sa v človeku deje, keď niečím takýmto prechádza, keď sa dozvie svoju diagnózu, keď prechádza liečbou a podobne. Dá sa s tým nejako pracovať?

Všetko sa dá, keď sa chce. Návod neexistuje, každý z nás je individuálny a výnimočný. Všeobecne však podľa mňa platí, že ľudí netreba do ničoho nútiť.

Často je okolie až príliš nátlakové, chcú pacientovi pomôcť a on ich o to v podstate nepožiadal. Posielajú mu články, hovoria o liečbe, či skúsil ešte toto a tamto.

Namiesto toho, aby len boli prítomní tu a teraz.

Stále existuje množstvo tém, o ktorých sa nerozpráva. Či už sa to týka tehotenstva, pôrodu, materstva, výchovy, ale aj rakoviny alebo psychických chorôb, diagnóz. Vy svojím spôsobom tie tabu témy otvárate a hovoríte o množstve vecí otvorene. Ako človeku z rodiny, známemu alebo neznámemu vysvetliť, že je v poriadku o týchto veciach hovoriť, no mať pritom hranice, a ešte viac v poriadku je neodsudzovať iných za „veci“, ktoré jednoducho nemôžu ovplyvniť?

To je veľmi náročná otázka. Mne sa napríklad tiež stalo, že som musela pri blízkych členoch rodiny bojovať za to, aby ma pochopili a uznali, že mám problém a život po rakovine, život matky ako takej, nie je pre mňa výbuch lásky a ružový obláčik.

Kto to ale nechce pochopiť, jednoducho to nepochopí. Kým to reálne sám nezažije. Na druhej strane, načo presviedčať niekoho, pre koho sú vaše problémy vlastne niečo vymyslené? Sústrediť sa v takomto prípade treba prioritne na seba a všetku energiu venovať sebe, aby nám bolo najlepšie.

Osobne si myslím, že budeme musieť vychovávať ešte minimálne dve – tri generácie, aby sme sa dostali do stavu, kedy naša spoločnosť bude akceptovať “neviditeľné” ochorenia ako reálne.

Bohužiaľ, toto je naozaj realita. My sme tí, ktorí majú v rukách to, čo bude potom. Minulosť tvorí prítomnosť, prítomnosť tvorí budúcnosť.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.