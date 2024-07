Vedeli ste, že do dôchodku môžete odísť aj oveľa skôr? Stačí, keď splníte podmienky a patríte do tejto skupiny ľudí

Na Slovensku máme stanovený vek odchodu do dôchodku a na to, aby ste mohli ísť do penzie, naň musíte počkať. Existujú však výnimky. Ako píše portál Finsider, existujú skupiny ľudí, ktoré môžu odísť do penzie oveľa skôr.

Do predčasného dôchodku môžete odísť vtedy, pokiaľ ste odpracovali 40 a viac rokov, alebo v prípade, že vám do riadneho zostávajú najviac dva roky. Na Slovensku však existujú výnimky, ktoré umožňujú odísť ľuďom do dôchodku vo veku 55 až 59 rokov, avšak musia splniť podmienky, ktoré boli prijaté ešte v roku 1988.

Kedy môžete odísť do dôchodku skôr?

„Skorší odchod do dôchodku sa týka hlavne ľudí, ktorých povolanie bolo zaradené do takzvaných pracovných kategórií. Tie definoval zákon o sociálnom zabezpečení, ktorý pred dvadsiatimi rokmi nahradil zákon o sociálnom poistení. Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr hovorí, že nárok na skorší odchod do penzie pri zaradení do určitých pracovných kategórií je zachovaný vďaka prechodným ustanoveniam,“ informoval portál.

Záleží aj od zamestnania

Ide pritom o to, ak poistenec získal potrebný počet rokov zamestnania v pracovnej kategórii podľa zákona o sociálnom zabezpečení. Vtedy má nárok na skorší odchod do dôchodku. Zahŕňa to pritom presné povolania, kedy majú ľudia nárok na skorší odchod do penzie a sú zverejnené aj na zoznamoch. Momentálne môžete ísť do penzie vo veku 55 až 59 rokov, pokiaľ ste v danom zamestnaní určitý čas odpracovali. Riadny dôchodkový vek je pritom 63 rokov a dva mesiace.

„Pri každom z menovaných dôchodkových vekov je základnou podmienkou, aby budúci penzista odpracoval aspoň 25 rokov. Hovorca Sociálnej poisťovne pripomína, že zníženie dôchodkového veku sa už vyskytuje len ojedinele, pretože zamestnania boli zaraďované do pracovných kategórií len do konca roka 1999.“