Tínedžerky zverejnili správy, ktoré ukazujú, akými lacnými hláškami ich Andrew Tate balil. Nechýbal koketný smajlík

Andrew Tate bol spolu s bratom Tristanom zadržaný 29. decembra v Rumunsku pre podozrenie z pašovania ľudí, znásilnenia a založenia organizovanej zločineckej skupiny. Krátko na to im súd nariadil 30-dňovú väzbu. Tá čoskoro uplynie, no vyzerá to, že bratia nemajú dôvod na radosť. Podľa správ BBC si vo väzbe posedia o čosi dlhšie, do 27. februára, aj keď proti dvojici zatiaľ nebolo vznesené žiadne obvinenie. Okrem toho sa BBC podarilo zistiť metódy, ktoré mali bratia používať na oslovovanie mladých dievčat prostredníctvom sociálnych sietí.

Prehovorila Daria Gusa, ktorá mala len 16 rokov, keď jej v schránke pristála správa od podstatne staršieho Andrewa. Dariu to prekvapilo, pretože na sociálnej sieti mala 200 sledovateľov, takže nepatrila medzi známe influencerky, ktoré majú tisíce followerov. Navyše, jej profil bol súkromný.

Môže ísť o štandardný vzorec, ktorý brata používali

V roku 2020 poslal Darii správu, v ktorej ju oslovil ako „Rumunské dievča“ a podľa jej slov pridal zvodného smajlíka v podobe jahody. BBC vysvetľuje, že toto by mohol byť štandardný vzorec, ktorý bratia používali.

Daria prezradila, že mu muselo byť hneď jasné, že je mladou stredoškoláčkou. A myslí si, že práve to Tate hľadal. „Podľa mňa sa iba snažil nájsť čo najnevinnejšie a najnaivnejšie dievčatá,“ povedala.

Daria na správu neodpovedala a keď o nej začala verejne hovoriť, bola obvinená z toho, že klame.

Rovnakú správu napísal „Gabriele“ a aj jej kamarátke

BBC prináša spoveď aj druhého dievčaťa, ktoré prehovorilo anonymne a oslovuje ju Gabriela. Mala 17 rokov, keď ju na internete kontaktoval brat Andrewa Tatea, Tristan. Adresoval jej správu s komplimentom „si krásna“. Avšak Gabriela vedela, že nie je jediná, ktorá ju dostala. Rovnakú správu napísal aj jej kamarátke.

„Vedela som, že používa rovnaký vzorec aj na iné dievčatá. Rozhovor začínal vždy tou istou vetou,“ opísala. A vyskúšal na nej aj ďalší trik. „Prečo som ťa nikdy nevidel? Kde sa skrývaš?“ Opýtal sa jej túto otázku, ktorá je podľa Andrewa Tatea v konverzácii takmer na 100 % účinná.

Portál BBC spomínané správy videl, nedokázal však nezávisle overiť ich pravosť alebo to, či ich posielali Andrew a Tristan alebo niekto iný pod ich menami. Spoveď rumunských dievčat však naznačuje, aké vzorce bratia používali.