Kúpalisko si pýta za vstup 10 eur, no ľudia sú zhrození: Atrakcie sú v dezolátnom stave, boja sa, že si tu niekto ublíži

Kúpalisko v srdci Slovenska čelí vlne kritiky. Obyvateľom Banskej Bystrice sa nepáči, v akom je stave a chcú, aby sa situácia zmenila. Na sociálnej sieti sa pred niekoľkými dňami objavili fotografie od návštevníčky, ktorá zdokumentovala jeho stav. A viacerí sa zhodli, že situácia je alarmujúca.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ešte začiatkom letnej sezóny sme navštívili banskobystrické kúpalisko aj my. Pritiahol nás sem fakt, že patrí medzi jedno z najvyšším vstupným spomedzi všetkých krajských miest na Slovensku. Za vstup pre dospelú osobu sme zaplatili 10 eur a čo sme tu zažili, sa dozviete v našej reportáži.

Zostala zhrozená

Návštevníčka, ktorá zavítala na kúpalisko pred niekoľkými dňami, zverejnila vo facebookovej skupine Banská Bystrica – kam mieriš? alarmujúci príspevok, ktorý je smutným svedectvom toho, v akom stave sa kúpalisko nachádza. A obyvatelia mesta vyzývajú kompetentných, aby sa to zmenilo.

„Dnes som po pár rokoch (iba kvôli dieťaťu) opäť zavítala na plážové kúpalisko… Vždy som bola zhrozená z tohto krásneho, nevyužitého a okrádaného mestského priestoru, no toto je proste moc!!“ Pokračovala výzvou smerujúcou priamo na Aqualand – Plážové kúpalisko.

Zaplátané atrakcie a hrdzavý fúrik pri nich

„Okamžite odstráňte tieto akože detské atrakcie v dezolátnom stave, kým si na nich niekto ublíži!!!! O ostatných službách, weckách a vstupnom pomlčím, to je bohužiaľ slovenský štandard, za ktorý som si dobrovoľne zaplatila. Pôjdem to tam checknúť za dva týždne, ak to tam stále bude, skúsime to potom trošku inak. Ďakujem za pochopenie,“ opísala.

Priložila fotografie, ktorými ilustrovala reálnu situáciu na kúpalisku. Nachádzajú sa na nich detské atrakcie v nie najlepšom stave a je vidieť, že ich zasiahol zub času a aj opotrebovanie. Niektoré z nich nie sú ani poriadne nafúknuté, alebo sú všelijako pozaplátané. Pri jednej z nich bol navyše pristavený hrdzavý fúrik.

Autorka príspevku nebola ani zďaleka jediná, ktorá vyjadrila znepokojenie. Objavili sa pod ním desiatky komentárov, v ktorých ľudia nešetrili kritikou.

Hovoria o hanbe krajského mesta

„Hnus… hanba mať takéto kúpalisko,“ stojí v jednom z nich. „Nepochopím, ako môže taký humus prejsť cez kontrolu hygieny,“ dodal niekto ďalší. Niekoľkokrát sa opakovalo, že kým ľudia budú ochotní za takýto štandard platiť, tak sa nič nezmení.

Situáciu riešili, no neúspešne

V skutočnosti kúpalisko patrí pod nájomcu, ktorý má s mestom zmluvu na 30 rokov. Pod príspevkom na sociálnej sieti reagovala aj miestna poslankyňa Diana Javorčíková. Zdôverila sa, že žiadali vedenie mesta o poskytnutie právnej analýzy, ktorú primátor zadal PF UK, aby zistil ako, a či je zmluva s nájomcom kúpaliska vypovedateľná.

„Neuveriteľné, ale táto analýza nám (poslancom MsZ!) nebola sprístupnená, vraj kvôli nejakej stratégii a ďalším krokom, o ktorých však nik netuší… Primátor je vo funkcii desať rokov a každý rok na kontrolnom dni na kúpalisku konštatuje, že je všetko v poriadku,“ vysvetlila situáciu a podotkla, že tento stav môže zmeniť len tlak verejnosti. „A ešte doplním, že po minulej sezóne sme ako poslanci dali podnet na hygienu aj inšpekciu, všade však konštatovali vyhovujúci stav,“ dodala na záver.