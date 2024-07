Dva litre piva za 1,20 € a táto vec len za 18 centov: Boli sme v Lidli v superlacnej destinácii pri mori, pozrite si ceny

Ak cestujete na dovolenku k moru mimo rezortu a nechcete míňať každý deň peniaze na obedy a večere v reštauráciách, možno premýšľate nad tým, za aké ceny v miestnych potravinách nakúpite. Alebo či si náhodou niečo pre istotu nepribaliť so sebou z domu. Navštívili sme populárne bulharské letovisko a pozreli sa na ceny v tunajšom Lidli, ktorý bol preplnený práve letnými dovolenkármi z rôznych krajín.

Sozopol sa nachádza na južnom bulharskom pobreží Čierneho mora. Teší sa obľube medzi dovolenkármi, o čom sme sa na vlastnej koži niekoľkokrát presvedčili napríklad aj v tomto supermarkete, ktorého cieľovkou boli ľudia smerujúci na pláž, či naopak, vracajúci sa večer do svojich apartmánov a zapĺňajúci svoje nákupné košíky obrovskými barelmi vody, nejakými tými pochutinami, ale aj alkoholom.

Nakupujú tu aj Slováci

Lidl dobre poznáme, preto nás potešilo, že v Sozopole sa nachádza práve väčšia predajňa tohto supermarketu. Ako sme zistili podľa recenzií na googli, tento fakt na dovolenke vyhovuje viacerým Slovákom. „Lidl ma nikdy nesklamal, v každej krajine aspoň viem čo nakupujem, lebo obaly výrobkov sú zruba rovnaké,“ napísal návštevník tohto supermarketu v Bulharsku.

Potvrdzujeme, že je to skutočne tak a v jeho regáloch sme našli známe produkty, ktoré si kupujeme aj doma. Predovšetkým v krajinách, akou je aj Bulharsko, je to veľkou výhodou, keďže rozlúštiť obaly s popisom v miestnom písme a jazyku by sme pravdepodobne nedokázali.

Predajňa s výhľadom na more vyzerala prakticky identicky s tými, ktoré poznáme u nás doma. No ceny potravín už identické byť nemuseli. Zaujímalo nás, koľko tu stojí bežné pečivo, ovocie a zelenina, čistá voda či alkoholické nápoje, ale napríklad aj šunky alebo syry. Zaskočila nás len jedna nepríjemná vec.

