Letná oslava lásky, hudby a života: Boli sme sa pozrieť do srdca nabitého festivalu Colours of Ostrava

Festival Colours of Ostrava úspešne ukončil 21. ročník, ktorým dokázal, že patrí k najväčším klenotom letných akcií v Európe. My sme si tento rok festival vyskúšali na vlastnej koži. Takto prebiehal ostravský víkend a jeho najlepšie momenty.

Podľa odporúčania organizátorov, ktorí sa chceli vyhnúť obrovskému prílevu áut do Ostravy, sme sa na festival dopravili vlakom. Po príchode do mesta sme sa zložili v kempe v lokalite Slezskoostravského hradu.

Pretože sme dorazili až v piatok, nestihli sme si užiť ikonický nástup emotívneho Sama Smitha a gitarovej legendy Toma Morella, ktorého prvotriedne riffy vraj úplne ovládli ostravskú noc.

Piatková atmosféra bola po príchode napriek diabolskému teplu bujará a ľudia si počas dňa okrem kapiel užívali stovky atrakcií.

Šťastný záver krkolomného príchodu Sevdalizy

Za nabitým festivalom cestovali zo všetkých kútov sveta okrem návštevníkov aj samotní vystupujúci. Napríklad, interpretkám z projektu Gemiko, ktoré tvoria piesne tým, že spolu vedú rozhovor a ten pretvárajú do nôt, trvala cesta celých 11 hodín.

Atmosférou na malú chvíľu otriasla správa o Sevdalize, ktorá sa na piatkový koncert nemohla dopraviť v dôsledku globálneho výpadku IT systému. Festival sa však s komplikáciami rýchlo a šikovne vyrovnal, a ako náhradu hneď predĺžil vstupenky návštevníkom, ktorí si kúpili jednodenný lístok.

Speváčka nakoniec úspešne dorazila v sobotu. Namiesto nej v piatok pódium obsadilo srdce Taiwanu v podobe folkových bláznov v zoskupení JhenYueTang. Po nich dorazili discopopoví Holanďania z kapely Son Mieux. Očarených návštevníkov poriadne rozpálil chrapľák frontmana Camiela Meiresonnea, ktorý počas spevu stihol zvodne žmurkať na každého v prvých radoch.

Po poslednej pesničke sa hlavný stage začal rýchlo rozpúšťať. Ľudia boli rozbehnutí na food courtoch a v baroch. Niektorí si zase dobehli na kofolové Námestie lásky, kde si dvojica šťastlivcov vyslovila svoje osudné áno. Ich svadobným prípitkom bola tematická kofola.

Počas obradu sme sa stihli porozprávať hneď s dvoma ľuďmi, ktorí neverili, že ide o skutočnú svadbu. Priatelia novomanželov nám však potvrdili, že svadba nebola len žart. Svadobné obrady sú dnes jednoducho bežnou súčasťou ostravskej akcie.

Lenny Kravitz ovládol piatkovú noc

Aj z najvzdialenejších kútoch Slovenska ste museli započuť o tom, že hviezdou piatkovej noci bol Lenny Kravitz, ktorý pri príchode buchol dredmi po gitare a poriadne to roztočil.

Priestorom plným milujúcich fanúšikov sa do neskorých hodín ozývali mnohohlasné single Fly Away, American Woman či It Ain’t Over ’til It’s Over. Vyčerpaní ľudia však na legendu ostávali do konca, a to či už posediačky, alebo posilnení drinkom a polnočnou večerou.

Komplexný zábavný park dokázal, že hudba je pre každého

Počas soboty v príjemnejšom počasí na hlavnom pódiu medzi kapelami náladu rozbehli strely v podaní Malalata, energetickej dídžejskej dvojice zo Slovenska. Mnohí vyčerpaní návštevníci začali do melódie gypsy čardášov a balkánskych beatov postupne vyskakovať zo sedavej polohy a trieliť rovno pod stage.

Festival po celý čas pôsobil ako komplexný zábavný park vybavený všetkým, čo si vaše srdce žiada. V industriálnej mašinérii ste narážali na desiatky malých i väčších predajcov, ktorí návštevníkom ponúkali ručne vyrábaný tovar, strihanie a prípravu účesov či rôzne zaujímavé drobnosti.

V uličkách sa objavili aj centrá sebarozvoja, kde ste si mohli vyskúšať liečenie červeným svetlom či kyslíkovú terapiu, a posilniť sa autentickým nápojom z kakaových bôbov.

Počas dňa sa po areáli pohybovali bábätká v kočiarikoch, školáci s jednorazovými tetovaniami, či stredoškoláčky s kanekalon účesmi, ktoré sa napchávali ovocnými palacinkami a fotili sa v dizajnových fotobunkách. Festival tak znovu predviedol, že s prehľadom dokáže zabaviť každú skupinu zo svojho rôznorodého publika.

Šialený line-up s Jamesom Blakeom, letným Seanom Paulom a „psytranceovými hubičkami“ so smetnými košmi

Na sobotného Seana Paula sa už rozbíjal celý festival. Jamajský profesionál letnými hitmi za pár minút prenikol k tanečným dušiam tisícok Európanov. Hudobno-tanečné kombo zaplnilo priestor tak, že sa v dave prakticky nedalo nájsť voľné miesto.

V sobotnej vlne podľa plánu pokračovala švédska hviezdička Zara Larsson. Ďalšie kultové miesto patrilo Jamesovi Blakeovi. Ten nás bravúrnou šou presvedčil o tom, že vidieť niekoho hrať naživo, je diametrálne odlišný zážitok.

Z nabitých bás sa triasla celá Ostrava. Blake zachádzal do takých mocných techno kreácií, že by pred nimi sklonil hlavu aj piatkový Berghain. Počas týchto úsekov sa pohľadom strácal v hudobnej hypnóze a my sme sa prebrali spolu s ním až pri poslednej piesni. Z nášho subjektívneho pohľadu išlo o ultimátne najlepšiu šou na hlavnom pódiu.

Po jeho výkone nás na záver dorazili Infected Mushroom. Velikáni boli výmenou rádio akordov za psytrancové beaty v kombinácii doslovného trieskania po smetných košoch ako vypínací lakeť po sánke. Ich výstup nás ako milovníkov dobrých plechov na multižánrovej akcii nesmierne potešil.

Bohužiaľ, vyčerpanie z bohatého programu bolo počas sobotnej noci do očí bijúce, a nás v tomto bode ani vafľa s nutellou nedokázala priviesť k znovuzrodeniu. V bode ich vystúpenia už bolo príliš náročné aj podupkávanie jedinou nohou.

Merač krokov za akciu nameral celkovo slušných 53 517-tisíc krokov. Festival sme okolo druhej ráno opúšťali na hranici vyčerpania, vydupaní aj vymeditovaní, a predovšetkým mimoriadne spokojní.

Prenikanie do hlbín zdravia s Nickom Barbachanom

Z jemných tipov pre organizátorov odporúčame viac informovaných brigádnikov na bránach. Nakoľko nás nikto nebol schopný ani odkázať na mätúcu adresu kempu, s malou dušičkou sme dva dni po sebe hádzali do Boltu dve odlišné lokality. Chvalabohu, milí Ostraváci, ktorí taxíkovali v Octavii a Passate, nás aj po zmätkovaní v aplikácii zaviedli až pred bránu.

Subjektívnou perličkou v areáli bol etno stan Cacao, ktorý udržiaval komornú a priateľskú atmosféru, ideálnu na živelné tance i jednoduché odpočívanie na drevenej podlahe. Z umelcov z kakaového stanu odporúčame zapamätať si interpreta Nicka Barbachana, ktorého jemné zemské tóny nádherne prebudili vnútorné dieťa každého poslucháča. Pre duchovne žijúcich zase odporúčame meditácie liečivých tónov Miga Melgara, ktorého hudbu by mali predpisovať namiesto terapie.

Lístky na budúci rok už v predaji

Posledný večer už festival oznámil prvé lákadlá budúceho roka a spustil prvú vlnu lístkov.

Budúci ročník sa môžeme tešiť na prvého legendárneho headlinera v úlohe kapely The Chainsmokers. Festival tentoraz dorazí o deň skôr a začne už 16. júla 2025.