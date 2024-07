Mnohí si na princeznej Kate všimli zaujímavý detail. Toto je dôvod, prečo na posledných záberoch vyzerá inak

Len pred niekoľkými dňami sa Kate Middleton zriedkavo objavila na verejnosti, a to rovno na finále Wimledonu uprostred prebiehajúcej liečby rakoviny. Mnohí ľudia sa tomu veľmi potešili, no niektorí si všimli, že vyzerá inak ako naposledy na Trooping the Colour.

Ako píše portál Tyla, Kate, ku ktorej sa pripojila jej dcéra princezná Charlotte, sa posadila do prvého radu Royal Box a privítal ju búrlivý potlesk ľudí, ktorí si všimli jej príchod. Mala na sebe fialové šaty „Cecilia“ na mieru za 1295 libier od londýnskej módnej spoločnosti Safiyaa, od ktorej už bola oblečená v novembri minulého roka na Royal Variety Performance.

Všimli ste si tento detail?

Výberom farieb poukázala na svoju úlohu patrónky All England Lawn Tennis, pričom svoj outfit doplnila aj motýlikom, na ktorom boli oficiálne farby klubu. Boli to však hlavne jej vlasy, ktoré upútali pozornosť ľudí, pretože zdanlivo zmenila svoj vzhľad. Zdá sa, že skúsila svoj vzhľad trochu osviežiť a nechať účes menej nastajlovaný.

Stajlista Michael Gray povedal, že takto vytvorila ilúziu väčšieho objemu navrchu, čo je veľmi nositeľné a jednoduché. „Menej je niekedy viac. Okrem toho si prosto zastrčila vlasy za uši a dokonca sa zdá, že Kate zvolila jemný melír.“

Bojuje s rakovinou

Matka troch detí momentálne podstupuje liečbu rakoviny po tom, ako to v marci oznámila širokej verejnosti. Neskôr sa vo vyhlásení poďakovala za všetky správy, ktoré boli pre ňu veľmi podporujúce počas zotavovania. „Bolo to neuveriteľne ťažkých pár mesiacov pre celú našu rodinu, ale mala som fantastický lekársky tím, ktorý sa o mňa skvele staral, za čo som veľmi vďačná. Dúfame, že pochopíte, že ako rodina teraz potrebujeme nejaký čas, priestor a súkromie, kým liečbu dokončím,“ uzavrela vo vyhlásení.