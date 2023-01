Polícia nezaháľa: Influencerovi Adrewovi Tateovi skonfiškovali flotilu luxusných áut, posvietili si aj na nehnuteľnosti

Rumunská polícia rozširuje vyšetrovanie kontroverznej postavy sociálnych médií a bývalého profesionálneho kickboxera Andrewa Tatea. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého počas víkendu z Tateovho pozemku v Budapešti skonfiškovali flotilu luxusných áut a prehľadali nehnuteľnosti, vrátane novo zrekonštruovanej vily pod Karpatami.

Zhabanie vozidiel niektorí v krajine vnímajú ako prípravu rumunských úradov na ďalší krok v prípade, teda zaistenie majetku ako záruky na potenciálne kompenzácie obetí v prípade, že Andrewa Tatea a jeho brata Tristana formálne obžalujú z obchodovania s ľuďmi.

Razie v ďalších siedmich nehnuteľnostiach koncom minulého týždňa sú vnímané ako znak toho, že vyšetrovatelia rozširujú pátranie po ďalších dôkazoch v prípade. Kľúčovou časťou vyšetrovania je otázka, ako Andrew Tate zarobil finančné prostriedky na svoj luxusný život.

Andrew Tate is the target of an operation that seizes 15 of his luxury cars. Authorities in Romania 🇷🇴 said they had collected Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, BMW, Aston Martin and Mercedes, as well as designer watches and cash; total value of the assets is R$ 200 million. 😎 pic.twitter.com/2v3oajgYM8

— Dancing Queen 🛼🛼🪩 (@MnicaViveiros1) January 15, 2023