Žena predurčená vyhrávať: Kto je Kamala Harris, ktorá chce poraziť Trumpa? Najprv ale musí zvládnuť inú výzvu

Spojené štáty americké zažívajú mimoriadne turbulentný rok a to pravé „šialenstvo“ túto najmocnejšiu ekonomiku sveta pritom ešte len čaká. Na začiatku novembra sa v USA budú konať prezidentské voľby, ktoré zakaždým obrátia krajinu hore nohami. Doposiaľ sa zdalo, že si to v priamom súboji o tento post rozdajú Joe Biden a Donald Trump, no napokon je všetko inak a vyzerá to, že bývalého prezidenta vyzve žena.

Viceprezidentka Kamala Harris sa zrejme doteraz nevidela v prezidentskom kresle, až do včerajšieho večera, kedy sa všetko zmenilo. Americký prezident Joe Biden totiž v nedeľu oznámil stiahnutie svojej kandidatúry na post prezidenta USA a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie. „Bolo mi najväčšou cťou v živote slúžiť ako váš prezident. A hoci bolo mojím zámerom usilovať sa opätovné zvolenie, som presvedčený, že je v najlepšom záujme mojej strany a krajiny, aby som odstúpil a sústredil sa výlučne na plnenie povinností prezidenta počas zvyšku môjho funkčného obdobia,“ napísal.

Očakávaný krok Bidena

Podobný krok sa pritom dal očakávať. 81-ročný Biden celkom zjavne prehrával svoj súboj s o tri roky mladším Trumpom, ktorý je ale vo viditeľne lepšej fyzickej kondícii, čo sa úradujúcej hlave štátu stalo osudným. Po nespočetnom množstve chýb a faux pas ľudia pochybovali o jeho schopnosti viesť krajinu. Prezident nevedel plynule rozprávať, často padal a mýlil si dôležité mená, čo vzbudzovalo veľmi zlý dojem. Demokrati tak teraz musia nájsť nového kandidáta.

Biden sa zároveň vyjadril, koho by si na tejto pozícii prial. „Dnes chcem ponúknuť svoju plnú podporu pre Kamalu ako nominantku našej strany tento rok,“ uviedol Biden na platforme X. Tejto výzve sa čelom postavila aj samotná Harris a uviedla, že „získa a dosiahne“ nomináciu Demokratickej strany do boja o post šéfa Bieleho domu a porazí Donada Trumpa.

Kamalu Harris v spoločnom vyhlásení dokonca okamžite podporili aj bývalý prezident USA Bill Clinton a jeho manželka Hillary Clinton. Bývalá ministerka zahraničných vecí sa síce v roku 2016 už pokúsila v priamo súboji poraziť Trumpa, avšak neúspešne. Je čas „bojovať so všetkým, čo máme“, aby sme ju zvolili, vyhlásili Clintonovci na podporu Kamaly Harris. Kto je ale táto žena, ktorá v novembri zrejme vyzve jedného z najmocnejších mužov USA?

59-ročná Kamala Harris nie je v politike žiadnym nováčikom. Narodila sa v roku 1964 v Oaklande a odvtedy toho dosiahla naozaj veľa. Od začiatku vlády Joea Bidena slúži ako viceprezidentka a patria jej dve prvenstvá. „Hoci som možno prvou ženou v tomto úrade, určite nebudem poslednou,“ vyhlásila v roku 2020. Ide o prvú Afroameričanku a prvú osobu ázijského pôvodu, ktorá zastáva túto významnú pozíciu, píše Britannica. Jej matka pochádza z Indie a otec zase z Jamajky.

Po rozvode rodičov ju spolu so sestrou Mayou vychovávala matka. Tá bola okrem iného aj významnou aktivistkou za občianske práva. Tieto skoré skúsenosti s bojom za sociálnu spravodlivosť ju motivovali k tomu, aby svoj život podľa vlastných slov zasvätila boju proti nespravodlivosti.

Môžeme čokoľvek a môžeme všetko

