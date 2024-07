Jakub je majstrom japonskej kuchyne: Najťažšie je uvariť ryžu a vývar, jedol som aj sushi, ktoré sa hýbalo na tanieri

Jakubovi Horákovi z Plzne učarovala japonská kuchyňa. Dokonca natoľko, že sa zapojil do súťaže Washoku World Challenge a stal sa jediným Európanom, ktorému sa podarilo vyhrať. Prezradil, aké najbizarnejšie jedlá doteraz jedol a čo by ste jednoznačne mali ochutnať aj vy.

Ako ste sa dostali k japonskej kuchyni? Prečo vás lákala práve tá? Čím je podľa vás výnimočná?

K japonskej kuchyni som sa dostal úplnou náhodou v 16 rokoch. Zháňal som si brigádu a vyskytla sa možnosť pracovať v sushi bare v Plzni. Prácu som vzal, pretože mi to prišlo ako fajn nápad. V tom čase ma japonská kuchyňa pohltila a otvorila obzory, ukázala mi, čo všetko sa dá robiť a aká krásna práca to môže byť. Jedna taká zaujímavosť je, že som vtedy vôbec nejedol ryby, ale rád som s nimi pracoval.

Japonská kuchyňa je výnimočná svojou sezónnosťou, precíznosťou, oddanosťou, kreativitou a bohatou históriou. Nikde na svete nenájdete takú bohatú kuchyňu, ako je japonská. Keby som si mal vybrať, ktorú kuchyňu budem jesť do konca života, bola by to práve táto. Je veľmi ťažké popísať, aká bohatá táto kuchyňa je, ale vezmite si, že jedlá, ktoré sa varili pred tisícročím, tu stále sú v tej istej podobe. To je znak toho, že človek sa tam v jedle vôbec nenudí a vždy môže objavovať niečo nové. Táto kuchyňa sa stále vyvíja a obohacuje.

Čo podľa vás najvýstižnejšie definuje japonskú kuchyňu a čím sa líši od českej?

Japonskú kuchyňu najviac definuje umami, precíznosť, ľahkosť, čerstvosť a neskutočná škála surovín. Líši sa asi vo všetkom, sú to úplne dva odlišné svety, ktoré delí 12000+km. Síce používame niektoré rovnaké suroviny, ale pripravujeme ich úplne inak.

Dajú sa v Česku kúpiť všetky potrebné ingrediencie, ktoré sa v japonskej kuchyni používajú, alebo ich musíte dovážať? Môže si človek uvariť doma kvalitné japonské jedlo zo surovín dostupných v Česku či na Slovensku? Dá sa v japonskej kuchyni najesť kvalitne a lacno?

V dnešnej dobe je trh už veľmi bohatý na japonské suroviny, takže pre kohokoľvek by nemal byť problém zohnať ich. Je však potrebné dávať pozor, odkiaľ ich človek nakupuje a či sú naozaj japonské. Pravdaže, japonská kuchyňa, keď si ju človek varí doma, nie je tak finančne náročná, keď urobí prvú investíciu do základných surovín. Potom je už jednoduché uvariť si japonské jedlo a kvalitne a lacno sa najesť. O tom sa môžu ľudia presvedčiť na niektorom z mojich kurzov varenia.

Väčšina ľudí pozná z japonskej kuchyne najmä sushi. Aké jedlá ale podľa vás jednoznačne stoja za ochutnanie okrem sushi? Aký je váš najobľúbenejší japonský pokrm a aké najzvláštnejšie a najbizarnejšie jedlo ste zatiaľ ochutnali?

