Za noc dáte 9 eur, najete sa už za 4 eurá: Táto európska destinácia patrí medzi najlacnejšie, ste tu už za hodinu

Pri zmienke o letnej dovolenke mnohým z vás zrejme nepríde ako prvé na rozum práve Sarajevo. Je to však chyba. Jednoznačne totiž má čo ponúknuť, od dobrého jedla, cez zaujímavú históriu, až po množstvo festivalov. Okrem toho, že dýcha históriou, patrí medzi tie najlacnejšie európske destinácie.

Ťažko skúšané mesto, ktoré vstalo z popola

Ako sa dozvedáme z webu Lonely Planet, Sarajevo, hlavné mesto Bosny a Hercegoviny, bolo kedysi náboženským centrom, hovorilo sa mu dokonca aj Jeruzalem Európy. Stačí prejsť pár krokov a nájdete tu kostoly, synagógy (napriek tomu, že v časoch druhej svetovej vojny bolo židovské obyvateľstvo zdecimované, v Sarajeve sa v minulosti odohralo mnoho hrôz), ale aj mešity. Jednoducho povedané, Sarajevo má bohatú históriu tvarovanú mnohými kultúrami. Podľa webu Meet Bosnia je to dokonca mesto s najrozmanitejšou kultúrou na svete.

Na svoje si tu prídu nielen milovníci histórie a kultúry, ale aj prírody. Mesto je obklopené tromi pohoriami, nájdete tu dych vyrážajúce jaskyne, vodopády a pramene. Pod horou Bjelašnica nájdete prameň rieky Bosna a mnohí tento kúsok prírody označujú za skrytý zelený poklad.

Podľa webu The Culture Trip by ste si jednoznačne mali pozrieť most Latinska ćuprija nad riekou Miljacka. Na prvý pohľad je nenápadný, no pochádza ešte z čias 16. storočia a stal sa neslávne známym miestom, kde sa odohral atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželku. Možno vás zaujme prehliadka sarajevských tunelov, ktoré chránili obyvateľov Bosny v časoch občianskej vojny. Boli kľúčové na zabezpečenie jedla, vody či zbraní. Cez ne sa však ľudia mohli dostať aj do ťažko skúšaného mesta či von z neho.

Do ulíc Sarajeva sa jednoducho zamilujete

Sarajevo je plné múzeí, ktoré vám priblížia jeho históriu. Nájdete medzi nimi napríklad aj Židovské múzeum Bosny a Hercegoviny nachádzajúce sa v synagóge zo 16. storočia. V Sarajeve nájdete aj časť známu ako Staré mesto, pričom niektoré jeho časti pochádzajú aj z čias 15. storočia. Nájdete tu bazár a šarmantné malé obchodíky, kde nakúpite všeličo od výmyslu sveta. Oddýchnuť si môžete v niektorej z desiatok kaviarní či reštaurácií, ktoré lákajú príjemnou atmosférou.

Ak vám neprekáža menší výlet mimo hlavného mesta, Trip Advisor odporúča na svoj cestovateľský zoznam zaradiť aj ikonický Mostar, ale aj vodopády Kravice. Už za pár eur (odhadom zaplatíte 12 eur, no cena sa môže meniť v závislosti od veľkosti turistickej skupiny) si môžete vopred objednať aj obhliadku dominánt mesta s miestnym turistickým sprievodcom. Trip Advisor sľubuje, že postačia len dve hodiny na to, aby ste sa do ulíc Sarajeva jednoducho zamilovali. Hodnotenia hovoria za seba. Niektorí práve túto prehliadku považujú za to najlepšie z celej svojej dovolenky v Sarajeve. Ľudia ľutujú jedine to, že komentovaná prehliadka netrvala o niečo dlhšie.

Mnohí za architektonický klenot Sarajeva, ktorý určite stojí za pozornosť, považujú mestskú radnicu Vjećnica. Podľa The Culture Trip bola vybudovaná ešte v roku 1898, no počas občianskej vojny bola značne poškodená a bola nutná rozsiahla rekonštrukcia. Interiér je plný zložitých maľovaných vzorov, nádherných vitráží, ale aj schodísk s nádhernými geometrickými prvkami.

Patrí medzi najlacnejšie destinácie

