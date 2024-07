Toto je jeden z najluxusnejších vlakov na svete, akým sa môžete odviezť: Takúto cenu zaplatíte za kabínu

Jazda vlakom The Eastern & Oriental Expres vás prenesie nielen na iné miesta, ale aj do iných dôb a do iného sveta. Poskytuje jedinečný zážitok z cestovania a umožní vám spoznať Malajziu z iného uhla pohľadu.

Zážitok ako žiaden iný

Portál TIME každoročne uverejňuje zoznam 100 miest a zážitkov, ktoré by ste si jednoznačne mali pripísať na svoj cestovateľský wishlist. Tento rok na ňom nájdete aj jazdu luxusným vlakom The Eastern & Oriental Expres, Belmond Train. Cestujúci sa prevezú juhovýchodnou časťou Ázie, dych im vyrazia životom pulzujúce mestá, ale aj nádherné prírodné scenérie.

Celkovo 64 pasažierov sa môže odviezť v 15 luxusných vozňoch, pričom súčasťou vlaku je aj špeciálne upravený vyhliadkový vozeň. Cesta s názvom Essence of Malaysia trvá tri noci a vezme vás zo Singapuru do miest Kuala Lumpur a Penang s voliteľnými výletmi, počas ktorých môžete zažiť šnorchlovanie počas súkromnej plavby v morskom parku Pulau Payar v Langkawi. Na východnej strane polostrova ponúka zájazd Divoká Malajzia výlety do národného parku Taman Negara, ktorý sa považuje za jeden z najstarších dažďových pralesov na svete.

Koľko takýto luxus stojí?

O zážitok budú mať postarané aj vaše chuťové poháriky. Vo vlaku totiž skvelé jedlá z lokálnych surovín varí michelinský šéfkuchár. Jednou zo špecialít sú napríklad hovädzie líčka dusené 16 hodín. Po luxusnej večeri si v špeciálnom vozni môžete užiť relax pri jazzovej hudbe či za tónov starých malajských melódií. Odporúča sa vychutnať si pritom drink, ktorý inde nedostanete – Royal Nightcap.

V prezidentskom apartmáne môže tiecť šampanské potokom a po ruke je kaviár či miska s ovocím. K dispozícii je aj 24-hodinový servis a cestujúci si môžu užiť aj luxusný zážitok v podobe Dior Spa. Rajom na zemi sú však aj ostatné kabíny, nielen prezidentský apartmán. Koľko za tento zážitok zaplatíte? Ceny kabín sa pohybujú od 4 150 dolárov na osobu (v prepočte 3 825 eur).