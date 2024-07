Väčšina ľudí nepoznala skutočné meno a povolanie kráľovnej Alžbety, kým nezverejnili jej úmrtný list. Pozrite sa, či to prekvapí aj vás

Už sú to takmer dva roky, čo zomrela kráľovná Alžbeta, najdlhšie vládnuca panovníčka v britskej histórii. Niektorí ľudia sa ešte len teraz dozvedajú jej skutočné meno, titul, či povolanie.

Kráľovná Alžbeta zomrela vo veku 96 rokov 8. septembra 2022 a bola uložená vedľa svojho manžela, princa Philipa, ktorý zomrel rok pred ňou vo veku 99 rokov. Ako informuje portál Tyla, jej úmrtný list zverejnili len krátko po jej smrti. Obsahuje jej celé meno, dátum narodenia a aj povolanie.

Keď sa jej úmrtný list objavil na sociálnych sieťach, mnohí ľudia zostali zmätení. Napríklad, netušili, že jej celé meno je Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Veľmi veľa ľudí prekvapilo, že má oficiálne priezvisko a mnohí netušili, aké sú jej stredné mená. Ďalších tiež dosť zaskočilo, keď si prečítali jej povolanie, ktoré bolo na úmrtnom liste uvedené jednoducho ako: Jej veličenstvo kráľovná.

#BREAKING The Queen died of old age, her death certificate reveals.

National Records of Scotland has released an extract of the late Queen’s death certificate. pic.twitter.com/TzONFdshGK

— TLDR News UK (@TLDRNewsUK) September 29, 2022