V Rumunsku vďaka nemu padol komunizmus, na Slovensku rozbehol súkromné podnikanie: Toto ste o seriáli Dallas nevedeli

Len máloktorý televízny seriál hltali v každom kúte sveta vrátane vtedajšieho Československa tak, ako rodinnú dramatickú ságu Dallas. Seriál sa držal na vrcholoch rebríčkov sledovanosti po dobu 14 rokov a nakrútených bolo viac než 350 epizód. Aspoň jednu epizódu z neho ste s rodičmi videli v telke istotne aj vy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Americký seriál Dallas sa vysielal od roku 1978 do roku 1990. Sága sleduje rod Ewingovcov, bohatú rodinu na čele s patriarchom Johnom Rossom Jockom, zakladateľom naftárskej spoločnosti Ewing Oil. Spolu s manželkou Ellie sa starajú nielen o rodinné sídlo Southfork Ranch, ale aj o troch synov – Johna Rossa „J.R-a“ Ewinga, Bobbyho a Garrisona Arthura Garyho. Každý zo synov má svoje silné a slabé stránky. Kým J.R. už desaťročia železnou rukou ovláda rodinnú spoločnosť, Bobby je milý a slušný chlapík a Gary je považovaný za odpadlíka rodiny, a tak sa radšej odsťahoval do Kalifornie.

Rôznorodé povahy hlavných hrdinov, samozrejme, rozohrajú „mydlovú operu“, ktorá žánrovo hraničí s telenovelou. Aj preto bol Dallas naozaj nevídaným dielom. Štartoval s piatimi epizódami v prvej sérii, pričom každá z nich tvorila uzavretý príbeh. Od druhej série to ale tvorcovia rozbehli naplno a dokázali to ťahať ďalších 13 rokov.

Seriál sa mal volať inak

Dallas nebol úplne tradičným prime-timovým produktom. Už vtedy vykazoval skôr známky denného seriálu – rodinné drámy, zápletky niekedy pritiahnuté za vlasy, emócie a prehnané reakcie. To všetko bolo súčasťou jednotlivých epizód. A aj vďaka tomu sa mu podarilo u divákov uspieť. Dallas totiž síce vyzeral ako denný seriál, no vysielal sa len raz do týždňa.

Čo zrejme neprekvapí, pôvodne sa mal celý projekt volať úplne inak. Tvorca seriálu totiž v námete a ani v scenároch nikdy nekonkretizoval, kde sa seriál odohráva, no aj tak ho nazval Houston. Až výkonný producent seriálu, Michael Filerman, po prečítaní scenára názov zmenil na Dallas. Dôvodom bolo, že Dallas znelo lepšie ako pôvodný názov Houston.

Ústredná herecká dvojica na pľaci veľa popíjala

Najväčšiu slávu, nepochybne, utŕžila najmä ústredná dvojica seriálových bratov – herci Larry Hagman (J.R.) a Patrick Duffy (Bobby). Nie preto div, že si obaja radi vyhodili z kopýtka. Z hereckej dvojice to bol ale práve Hagman, ktorý pil omnoho vyššiu ligu než jeho kolega.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného