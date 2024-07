Našli sme lacnú európsku destináciu, kam by ste mali najbližšie ísť. Riaditeľ festivalu Grape hovorí o stanoch na Pohode

Na internete je veľké množstvo správ, ktoré na vás vyskakujú vždy, keď otvoríte sociálne siete a vám tak môžu uniknúť niektoré články, ktoré pre vás pripravili naši redaktori a o ktorých si myslíme, že určite stoja za to, aby zaujali vašu pozornosť. Aj preto vám prinášame tento týždenný prehľad článkov portálu interez, ktoré sa oplatí prečítať.

Ceny na plážach v Bulharsku

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a je možné, že vy ju máte ešte len pred sebou a možno zamierite do obľúbenej destinácie Slovákov — do Bulharska. Naša redaktorka navštívila známe bulharské letoviská a všímala si ceny občerstvenia, ale aj ceny za prenájom ležadiel či slnečníkov, alebo aj toaliet.

Koľko by ste si mali pripraviť, ak chcete stráviť pohodlné chvíle na plážach v Bulharsku? A ako to na nich vyzerá? Na tieto otázky nájdete odpovede v našej reportáži.

Viac sa dozviete v článku: Pivo za 70 centov a WC za 1 euro: Zisťovali sme, aké sú ceny na plážach v obľúbenej destinácii Slovákov, bol to šok

Kladivo na čarodejnice

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako v minulosti vôbec prebiehali čarodejnícke procesy? Veľký podiel na nich mala aj odporná kniha s názvom Malleus maleficarum. Ide o teologické dielo zvrhlých mníchov, ktorí sa snažia dokázať existenciu čarodejníctva a vysvetľujú tiež, ako odhaliť čarodejníka.

Dielo napokon požehnal pápež a procesy tak legitimizoval. Hon na čarodejnice nebol len doménou iných krajín, ale dial sa aj v našom regióne, pričom silným príbehom je udalosť, ktorá sa odohrala vo Velkých Losinách, kde žobráčka ukradla z kostola hostiu a rozpútala sa tak mašinéria, ktorá vyvrcholila upálením množstva ľudí, medzi nimi aj katolíckeho duchovného, dekana Kryštofa Aloisa Launtera, ktorý sa snažil proti procesom bojovať.

Viac si prečítate tu: Najodpornejšia kniha všetkých čias: Umožnila mučenie, znásilňovanie a vraždenie, a to dokonca so súhlasom cirkvi

Chyby vo Forrestovi Gumpovi

Pre mnohých je Forrest Gump tým najobľúbenejším filmom všetkých čias a len ťažko sa hľadajú argumenty, prečo by to tak nemalo byť. Táto pomaly už filmová klasika pritom len nedávno oslávila 30 rokov od svojej premiéry.

Pri natáčaní filmov sa ale prirodzene dejú viaceré chyby a tie neobišli ani Forresta Gumpa. Naša redaktorka si ich vyhľadala a zozbierala pre vás. Schválne, sme zvedaví, či ste si aspoň jednu z nich všimli.

Chyby vo Forrestovi Gumpovi nájdete tu: Stretnutie s Kennedym, či list z budúcnosti od Apple: Týchto 10 chýb ste si vo Forrestovi Gumpovi nevšimli

Riaditeľ festivalu Grape

Minulotýždňová situácia na festivale Pohoda mnohých znepokojila a oprávnene vystrašila. Spadnutý stan a situácia si vyžiadali viacerých zranených, našťastie, nikto neprišiel o život. Ako je to so stanmi na festivale Grape?

Náš redaktor oslovil riaditeľa festivalu a ten mu ochotne odpovedal na otázky aj ohľadom stanov, ktoré až do incidentu používali aj oni. Prezradil viac aj o bezpečnosti na festivaloch, a tiež o tom, ako sa prijíma rozhodnutie zrušiť festival.

Viac sa dozviete v rozhovore: Riaditeľ festivalu Grape Ján Trstenský: Mali sme stany ako Pohoda, znesú vietor do 120 km/h. Doteraz žiadny nespadol

Tajná základňa pod ľadom

V čase studenej vojny vznikali mnohé projekty, ktoré boli napokon odsúdené na zánik. Jedným z nich bol aj Camp Century, tajný projekt USA v Grónsku.

Išlo o vybudovanie stavby hlboko pod grónskym ľadom v tuneloch, ktoré boli také obrovské, že sa do nich zmestili celé budovy. Elektrinu tu zabezpečoval prenosný jadrový reaktor a vzniklo tu prakticky tajné podzemné mestečko. O tom, aké mal projekt úskalia, a prečo je dodnes problémom, sa dočítate v zaujímavom historickom článku.

Viac sa dozviete tu: Pod grónskym ľadom sa ukrýva desivé dedičstvo USA: Vybudovali tu supertajný projekt, čoskoro môže byť veľkým problémom

O útoku na Trumpa

Na minulotýždňovom sobotňajšom mítingu bol exprezident Donald Trump zasiahnutý strelcom do ucha. Atentátnik prišiel o život, republikánsky kandidát, vzhľadom na to, čo sa mohlo stať, skončil prakticky bez zranení, iba so „škrabnutým“ uchom.

Ako tento atentát ovplyvní voľby v USA, akú správu Trump – aj gestom hneď po pokuse o jeho usmrtenie vyslal smerom k voličom, a v čom sa Trump podobá na Roberta Fica, sa dozviete v odpovediach aj na mnohé ďalšie otázky v rozhovore s politológom Erikom Lášticom z Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac sa dozviete v rozhovore: Politológ Láštic o útoku na Trumpa: Jeho postoj je podobný Ficovi, atentát ukazuje vitalitu voči Bidenovi

Zavraždil rodinu na dovolenke

Kauza Kramný pred 11 rokmi zasiahla celé Česko a vo veľkom bola rozoberaná aj u nás. Už od začiatku to celé bolo podozrivé. Na prvý pohľad normálna dovolenka dvoch rodičov s ich 8-ročnou dcérkou v Egypte sa zmenila na horor, keď manželku a dcéru našiel Kramný mŕtve.

Celá kauza mala mnoho nejasností, no súd napokon dospel k záveru, že Kramný svoju manželku a dcéru chladnokrvne popravil. Redaktor sa na túto kauzu v čase výročia tragédie pozrel a priniesol vám podrobný sumár udalostí a priebehu čo sa vlastne stalo.

Viac o tomto prípade nájdete tu: Do tiel pustil prúd, po ich smrti viedol zvláštne telefonáty: Kramný zabil svoju manželku a dcéru, šokoval celé Česko

Jedna z najlacnejších európskych destinácií

Nie každý chce na dovolenke minúť stovky či tisíce eur. Niekto má rád turistami neokukané destinácie, ktoré ale dokážu uspokojiť aj náročného turistu. A takým miestom je aj hlavné mesto Moldavska. Kišiňov ponúka všetko, čo by ste od metropoly očakávali a tým, že patrí medzi tie najlacnejšie destinácie, tak ani nezruinuje váš rozpočet.

Naša redaktorka sa rozhodla, že vám toto turistami neobjavené mesto viac priblíži. Zistila, že ubytovanie tu môžete zohnať za 12 eur a aj štyri eurá vám vystačia na to, aby ste sa dobre najedli. Ak si chcete užiť veľa muziky za málo peňazí, Kišiňov je odpoveď.

Viac o Kišiňove sa dozviete v článku: Za noc dáte 12 eur, najete sa už od 4 eur: Táto európska destinácia patrí medzi najlacnejšie, týmto vás očarí