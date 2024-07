Babička pobozkala svoje vnúča, keď malo len dva týždne, reakcia mamičky na seba nenechala dlho čakať. Mnohí si myslia, že to prehnala

Každý potrebuje mamu, najmä v tých najcitlivejších momentoch v živote. To si myslela aj mamička, keď sa jej narodil synček a poprosila svoju mamu, či by jej nemohla prísť pomôcť. A hoci je skvelá mama i babička, rada si robí veci po svojom. A tak sa stalo, že to prehnala a skončila s obvinením, ktoré by nechcel počuť nikto.

Ako píše portál Boredpanda, keď babička prišla pomôcť so svojím novým vnúčikom, dostala pravidlá, ktoré by mala dodržiavať. Najhlavnejšie z nich stanovil samotný pediater a rodičia si mysleli, že s ním nebude mať babka problém. Zistili však, že sa mýlili a šokovaná mamička ju obvinila z toho, že sa jej pokúsila zabiť dieťa.

Pokyny od lekára

28-ročná mamička zdieľala svoj príbeh na sociálnej sieti. Tam vysvetlila, že sa jej a jej 30-ročnému manželovi narodilo ich prvé dieťa. Synček má zatiaľ len dva týždne a mamička ho nazvala svetlom svojho života. Ženina mama síce býva v zahraničí, no rozhodla sa prísť dcére s bábätkom pomôcť. „Je pozorná babička, ale má tendenciu robiť si veci po svojom a tak tu bolo pár zádrhov,“ priznala mamička v príspevku.

Ďalej mamička vysvetlila, čo vlastne spôsobilo celý konflikt. Pediater totiž novým rodičom vysvetlil, že nikto okrem nich dvoch nesmie bozkávať bábätko. „Imunitný systém bábätka je slabý a nedaj Boh, ak niečo chytí. Veľmi jasne som to vysvetlila aj mojej mame, ktorá sa snažila oponovať, no ja som nehodlala ustúpiť a povedala som jej, že ho nebude môcť brať na ruky, ak mi nesľúbi, že ho nebude bozkávať,“ prezradila mamička a v tej chvíli jej matka sľúbila, že bude toto pravidlo dodržiavať.

Prichytila ju pri čine

Dlho jej to však nevydržalo. „Včera som vošla do detskej izby a prichytila som ju, ako ho bozkáva a hrá sa s ním. Bola som rozrušená a myslela som len na to, ako dlho to robila za mojím chrbtom,“ priznala mamička.

Babka reagovala tak, že tvrdila, že bábo už má dva týždne a tak sa nemôže stať nič zlé. Práve naopak, mali by začať budovať jeho imunitný systém. Zároveň argumentovala tým, že práve takéto zákazy môžu za to, že toľko detí má v dnešnej dobe alergie.

„Vzala som jej dieťa z rúk a nazvala ju sebeckou kravou. Povedala som jej, že ak dieťa ochorie a zomrie, bude to len a len jej vina (priznávam, že som možno zašla priďaleko). Povedala som jej, že môže byť rada, že ju nevyhodím, a to len preto, že nemá kam ísť,“ vysvetlila mamička, čo sa dialo ďalej.

V čase, kedy písala tento príspevok, sa jej mama balila so slovami, že je zjavné, že nie je vítaná v živote svojho vnuka a sťažovala sa, že s ním nikdy nebude mať vzťah.

Má zrazu pochybnosti

„Našla si však čas aj na to, aby napísala mojej tete, ktorá mi potom zavolala a povedala, že by som sa mala hanbiť a že by som mala byť šťastná, že má môj syn takú skvelú babku,“ priznala žena a dodala, že ju to donútilo zamyslieť sa, či nezareagovala prehnane a či je nakoniec ona tá zlá v tejto situácii.

Napriek jej obavám sa však jej príspevok stretol s podporou. Ľudia na internete sa postavili na jej stranu a odkázali jej, že sa má riadiť pokynmi lekára. Zároveň sa v komentároch našla aj mamička, ktorej bábätko takmer zomrelo a pravdepodobne by sa v takejto situácii vôbec neocitlo, keby ho nebozkával každý člen rodiny, ktorý prišiel na návštevu. Mnoho ľudí jej tiež poradilo, aby na internete našla články o úmrtí bábätiek, ktoré boli ohrozené práve takýmto spôsobom a ukázala ich svojej mame.