Založil jednu z najznámejších spoločností sveta, jeho meno pozná málokto. Stvoriteľ Pepsi sa jej najväčšieho úspechu nedožil

Ak sa dnes ľudí opýtate, či poznajú značku Pepsi, len ťažko budete hľadať niekoho, kto by nevedel, o čo ide. Na druhej strane, iba málokto pozná aj skutočný príbeh stojaci za vznikom a vývojom tejto megapopulárnej spoločnosti. Tá si počas svojho historického vývoja prešla rôznymi turbulenciami, no dnes ide podľa webu Stock Analysis o firmu s trhovou hodnotou presahujúcou 230 miliárd dolárov.

Obľúbený kolový nápoj uzrel svetlo sveta vďaka mužovi menom Caleb Bradham. Tento americký lekárnik priniesol na trh unikátny produkt, na ktorom stojí gigantická spoločnosť dodnes. Kým dnes je už pozícia Pepsi-Coly viac-menej stabilná, v minulosti si prešla turbulentnými obdobiami, a to aj vďaka jej zakladateľovi. Aby sme ale išli pekne poporiadku, musíme sa vrátiť niekoľko rokov naspäť.

Problematické štúdium a nečakaný úspech

Ako uvádza portál North Carolina History, mladý Caleb vyrastal v okrese Duplin v Severnej Karolíne, kde sa v roku 1886 zapísal na University of North Carolina, neskôr pokračoval na University of Maryland. Jeho snom bolo stať sa lekárom, no životné okolnosti ho poslali mierne inou dráhou. V rámci štúdia pričuchol k farmácii, no po návrate domov mala jeho rodina finančné problémy, pre ktoré sa musel vzdať štúdia medicíny.

Podľa webu NCPedia začal Caleb učiť na súkromnej škole, kde si zarobil nejaké financie a neskôr sa na univerzitu opäť vrátil, tentoraz už študoval farmáciu. V roku 1895 získal vytúženú lekárnickú licenciu a otvoril si vlastnú drogériu v meste New Bern. Začiatkom nového storočia bolo v Amerike štandardom, že v takzvanom drugstore si ľudia vedeli okrem liekov či hygienických potrieb nakúpiť aj nápoje.

Tie často miešali práve farmaceuti, čo bol aj prípad Caleba Bradhama. V jeho drogérii sa podávalo hneď niekoľko nápojov, no jeden si získal pozornosť širšej verejnosti. Zmes cukru, vody, karamelu, citrónového oleja, kolových orechov, muškátového orieška a ďalších prísad sa podľa portálu Thought.co stala mimoriadne obľúbenou a dostala názov „Brad’s drink“, v preklade Bradov nápoj.

Názov Pepsi a prudký krach

Caleb vo svojej prevádzke predával viacero drinkov, no žiadny nebol taký obľúbený, ako práve Pepsi. Tá svoj názov podľa viacerých zdrojov dostala v roku 1898 práve vďaka veľkej popularite, ktorú chcel predajca využiť a vymyslel tak nové meno – Pepsi. Pôvod tejto myšlienky a samotného názvu je dodnes malou záhadou, a kým niektorí tvrdia, že základ má v žalúdočnom enzýme zvanom pepsín, iní zase hovoria o pojme dyspepsia, teda o probléme s trávením.

Tak či onak, Pepsi bola pôvodne prezentovaná ako povzbudzujúci nápoj, ktorý pozitívne podporuje trávenie. V roku 1902 už bol dopyt po kolovom drinku taký veľký, že sa Bradham rozhodol venovať mu naplno a v roku 1902 si zaregistroval aj ochrannú známku, jednu z prvých v USA. O rok neskôr už zakladateľ Pepsi presunul jej fľaškovanie zo svojej drogérie do nového skladu, pričom predaje spoločnosti v nasledujúcom období vystrelili raketovým tempom, no v blízkom časovom horizonte sa blížila aj katastrofa.

