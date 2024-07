Tento neobjavený raj je druhé Chorvátsko, možno ste o ňom nepočuli: Ak sa nechcete biť o miesto na pláži, je práve pre vás

Chorvátsko jednoznačne patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov. Jeho nevýhodou ale je, že v sezóne musíte na mnohých miestach rátať s davmi. Tivat v Čiernej Hore si vás získa podobnou atmosférou, akú má Chorvátsko. No nebudete sa musieť s turistami pobiť o miesto na pláži.

Článok pokračuje pod videom ↓

Atmosféra si získa vaše srdce

Ako informuje web Travel&Leisure, len za minulý rok navštívilo obľúbené Chorvátsko vyše 20 miliónov ľudí. Mnohých lákajú historické pamiatky, miesta, kde sa natáčal seriál Hra o tróny, ale aj krásne pláže s azúrovomodrou vodou. Ak si históriu a pláže chcete užiť, avšak nechce sa vám pretískať davmi turistov, zapíšte si na cestovateľský zoznam mesto Tivat v Čiernej Hore.

Leží na pobreží Jadranského mora a núka mnohé z prírodných krás, luxusu a kultúry, ktoré nájdete v populárnom susednom štáte. Na rozdiel od Chorvátska ale Čiernu Horu za minulý rok navštívilo len 2,6 milióna turistov. Tí náročnejší si môžu užívať drahé drinky pri západe slnka a dni stráviť nakupovaním v luxusných butikoch.

Ak by ste sa radšej osviežili, očarí vás piesočnatá pláž Plavi Horizonti. Podobne ako v iných prímorských lokalitách, aj tu si môžete dosýta užiť množstvo dobrého jedla vrátane čerstvých morských plodov. Okrem iného je Čierna Hora známa aj produkciou kvalitných vín, ktoré si tu môžete vychutnať.

Len o pár eur drahšie ako Chorvátsko

Aj keď na svoje si tu prídu aj milovníci luxusu, v konečnom dôsledku dovolenka v Čiernej Hore nie je oveľa drahšia ako v Chorvátsku. Podľa Budget Your Trip si v Chorvátsku (samozrejme, ceny závisia od sezóny a lokality) potrebujete na deň pripraviť približne 96 eur. Na týždeň to na osobu vyjde približne 670 eur. V Čiernej Hore budete na deň na 1 osobu potrebovať asi 104 eur. Na týždeň budete potrebovať približne 730 eur.

Keďže mnoho Slovákov chodí do Chorvátska autom, pozreli sme sa, ako dlho by vám trvala cesta do Tivatu. Z Bratislavy to vychádza na niečo málo vyše 12 hodín cesty, z Košíc je to 13,5 hodiny. Ak sa vám nechce šoférovať, dostanete sa sem aj z viedenského letiska. Najkratšia cesta trvá hodinu a 15 minút, pričom najlacnejšia spiatočná letenka vás vyjde na 177 eur. Lacnejšou alternatívou je letieť z budapeštianskeho letiska do Podgorice. Cesta trvá hodinu a 15 minút a najlacnejšia letenka vás vyjde len na 35 eur. Z Podgorice do Tivatu je to už len 80 kilometrov.