Dnes začalo súdne konanie proti Andrewovi Tateovi a jeho bratovi Tristanovi: Zrejme dlžia takmer 25 miliónov eur

V Spojenom kráľovstve sa v pondelok začalo súdne konanie proti Andrewovi Tateovi a jeho bratovi Tristanovi pre podozrenia z daňových únikov vo výške približne 24,8 milióna eur, ktoré údajne vznikli počas rokov 2014 až 2022. Tateovci už v súvislosti s ďalšími obvineniami čakajú na súd aj v rumunskej Bukurešti. Podľa správy agentúry AFP píše TASR.

Westminsterský magistrátny súd v Londýne posudzuje obvinenie vznesené britskou políciou, podľa ktorého súrodenci nezaplatili daň z príjmov vo výške 21 miliónov libier (24,8 milióna eur). Túto sumu polícia odhadla vzhľadom na zisk z ich podnikania počas rokov 2014 až 2022. Peniaze vraj pochádzali z online predaja produktov, ako aj z ich pornografických stránok, uviedol súd.

