Žena zahynula pri páde lietadla, jej príbuzní sa teraz stanú milionármi: Boeing zaplatí astronomické odškodné

Ilustračná foto: Flickr/Alan Wilson

Martin Cucík
TASR
Spoločnosť Boeing musela vyplatiť desiatky miliónov eur obetiam leteckého nešťastia, nebol to prvý podobný prípad.

Federálna porota v Spojených štátoch priznala odškodné viac než 28 miliónov dolárov rodine ženy z Indie, ktorá pred vyše šiestimi rokmi zahynula pri havárii lietadla Boeing 737 Max v Etiópii, informovala agentúra AP, píše TASR.

Verdikt v prospech príbuzných konzultantky OSN padol v stredu po týždeň trvajúcom súdom procese v Chicagu, kde kedysi sídlila spoločnosť Boeing. Išlo o prvý civilný proces v súvislosti s leteckým nešťastím z marca 2019, pri ktorom zahynulo všetkých 157 ľudí z letu 302 spoločnosti Ethiopian Airlines.

Celkovo viac ako 30 miliónov eur

Okrem toho spoločnosť Boeing zaplatí manželovi obete ďalších 3,4 milióna dolárov(približne 2,9 milióna eur) na základe mimosúdnej dohody. Spolu s 26-percentným úrokom tak celková suma, ktorú spoločnosť rodine vyplatí, dosiahne 35,8 milióna dolárov(približne 31 miliónov eur).

Výrobca lietadiel už pred procesom v Chicagu uzavrel mimosúdne dohody vo väčšine z desiatok žalôb podaných v súvislosti s haváriou. Podrobnosti týchto dohôd zostávajú dôverné. Podľa právnikov je neuzavretých už len menej ako tucet prípadov.

Boeing sa v stredu ospravedlnil všetkým rodinám obetí a vyhlásil, že rešpektuje ich právo domáhať sa odškodnenia na súde.

Nebol to jediný prípad Boeingu

Porotcovia nemali posudzovať zodpovednosť Boeingu za haváriu samotnú, keďže spoločnosť už prijala zodpovednosť za ňu aj za podobnú haváriu lietadla 737 Max, ktorá sa odohrala päť mesiacov pred etiópskou tragédiou pri pobreží Indonézie. Úlohou poroty bolo určiť výšku odškodného za ušlý príjem a psychické utrpenie manžela a rodičov obete.

Kokpit 747. Foto: Shahram Sharifi [GFDL 1.2 or GFDL 1.2]
Nové lietadlo Boeing 737 Max sa v marci 2019 zrútilo niekoľko minút po vzlietnutí z medzinárodného letiska Bole v Addis Abebe.

Podľa vyšetrovania čelili piloti Ethiopian Airlines problémom prakticky od okamihu vzlietnutia – počas šiestich minút letu ich palubné prístroje doslova zasypávali výstrahami. Piloti sa snažili udržať lietadlo vo vzduchu, ale napriek ich úsiliu sa pri rýchlosti takmer 1100 kilometrov za hodinu napokon zrútilo.

Spoločnosť problémy zamlčiavala

Americkí prokurátori obvinili spoločnosť Boeing zo sprisahania za účelom spáchania podvodu, ktorého sa údajne dopustila, keď vládnych regulátorov zavádzala o systéme riadenia letu vyvinutého pre model 737 Max.

V oboch haváriách softvér na základe chybných údajov z jediného senzora nasmeroval nos lietadla nadol.

