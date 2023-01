Žene v Indii na hlave vyrástli rohy. Lekári nechápu, čo sa jej stalo, na ich odstránenie nemá peniaze

Lekári v Indii zostali v šoku, keď ich navštívila staršia žena so skutočne delikátnym problémom. Na temene hlavy sa jej vyvinuli extrémne a hlavne bolestivé útvary, ktoré pripomínajú rohy.

Operáciu si nemôže dovoliť

U 60-ročnej ženy sa tento stav objavil približne pred tromi rokmi, uvádza portál IFLScience. Teraz čaká na konzultácie ohľadom toho, čo sa s tým môže robiť, avšak miestni lekári upozornili, že tento prípad je nad ich chápanie a možnosti.

Žena má pritom kvôli „rohom trpieť neznesiteľnými bolesťami. Problémom sú u nej peniaze a takúto komplikovanú a zložitú operáciu si nemôže dovoliť. Prosí preto indickú vládu, aby jej pomohla.

Zatiaľ sa žiadny relevantný odborník nevyjadril k tomu, čím vlastne žena v skutočnosti trpí. Metro píše, že podľa lekárov by to mohli byť niečo ako spikula, čiže vápenatý či kremičitý osteň na povrchu tela. Neexistuje však žiadne potvrdenie tejto teórie.

Je to liečiteľné

Podobné prípady sú totiž veľmi zriedkavé, no vo všeobecnosti sú kožné rohy diagnostikované ako benígne či malígne keratinózne rohy, ktoré rastú do tvaru kužeľa. Predpokladá sa, že tento stav môže vyvolať vystavenie radiácii či vírusu HPV po reze na hlave, aj keď mechanizmus, ako a prečo sa to deje, nie je objasnený. Kožný roh je liečiteľný chirurgicky.

„Posledné tri roky jej vychádzalo z hlavy niečo ako roh, čo jej spôsobovalo neznesiteľnú bolesť. Mnohokrát to ukázala lekárom, ale toto ochorenie je mimo ich chápanie,“ povedali príbuzní pre miestny web New Indian.

Podľa príbuzných musí žena navštíviť odborníkov vo väčšom meste, čo nie je možné vzhľadom na veľkú chudobu, v akej žena a jej príbuzní žijú.