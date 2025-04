Žena sa rozhodla so sexom počkať, dokonalá svadobná noc sa však nekonala. Sarah teraz čaká na operáciu

Počkať so sexom do svadby v dnešnej dobe nie je až tak zaužívané, no stále sa nájdu tradičné ženy, ktoré sa takto rozhodnú. To platí aj pre novomanželku, ktorá na svoj prvý pohlavný styk čakala viac ako 40 rokov, no počas svadobnej noci ostala sklamaná. Ukázalo sa totiž, že nemôže mať sex, ak nepodstúpi zákrok.

44-ročná Sarah Jonesová-Greenová bola vychovaná v kresťanskej rodine a s pohlavným stykom chcela z úcty k svojej viere počkať až do svadby. Intimitu tiež vnímala ako „niečo výnimočné“ a nechcela prísť o panenstvo počas známosti na jednu noc alebo vďaka náhodnému flirtu. Keď však konečne našla toho pravého, ukázalo sa, že nemôže mať sex len tak jednoducho. O jej príbehu píše portál NEW YORK POST.

Našla lásku svojho života, no zradila ju vlastná anatómia

„Moja mama Pamela tiež čakala so sexom až do svadby – a potom, čo vo veku 72 rokov zomrela na rakovinu pankreasu, som bola ešte viac odhodlaná spraviť ju hrdou,“ priznala Sarah.

V roku 2020, vo veku 40 rokov, sa marketingová pracovníčka vďaka randiacej aplikácii Bumble zoznámila so svojím terajším manželom, 44-ročným Martinom Greenom, marketérom, a 28. septembra 2024 sa za neho vydala. Našla tak toho pravého, ktorému bola odhodlaná venovať svoje panenstvo.

„Na sex s ním som čakala štyri roky,“ povedala Sarah a dodala: „Martin bol celý čas taký starostlivý – diskutovali sme o tom ešte počas nášho rozhovoru na Bumble a bol taký milý a v pohode.“

Počas svadobnej noci sa tak prvýkrát pokúsili o sex, ale pre nevestu to bolo príliš bolestivé. „Jednoducho sme nevedeli prísť na to, ako mať sex bez bolesti – Martin bol v poriadku, ale ja som bola naozaj frustrovaná. Spomenula som si, že rovnaký problém mala aj moja mama počas svadobnej noci a uvažovala som, či je jej problém dedičný,“ priznala novomanželka.

Lekár odhalil príčinu