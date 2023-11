Žena počula tento zvuk, utekala na pohotovosť: V uchu jej našli zaseknutého pavúka, bude vám z toho zle

Pre ľudí, ktorí trpia fóbiou z pavúkov, by toto bola absolútna nočná mora. Žena sa ráno zobudila s tým, že cítila niečo zvláštne v uchu. Pre istotu sa vybrala na pohotovosť. Všetci ostali v úplnom šoku, keď jej z ucha vyliezol pavúk, ktorý sa jej tam zabýval.

Z toho, čo jej vybehlo z ucha, jej prišlo nevoľno

Ako informuje Mail Online, 29-ročná Desirae Kelly uverejnila na TikToku video, v ktorom so slzami v očiach čakala na to, kým jej zdravotníci odstránia z ucha pavúka. Priznala, že bola znechutená, ale aj vydesená, bol to poriadne traumatizujúci zážitok. Prišlo jej nevoľno a myslela si, že už vari ani nikdy nezaspí. Video si pozrelo už viac ako 40 miliónov ľudí.

V ďalšom videu Desirae spomína, že sa zobudila okolo piatej hodiny ráno a niečo cítila v uchu, popísala to ako „chvenie“. Nepripisovala tomu veľký význam a takmer opäť zaspala, no potom sa ten pocit objavil opäť, bolo jasné, že sa v jej uchu niečo hýbe. Čoskoro sa objavila aj bolesť.

Keď jej napokon pri výplachu vypadol z ucha živý pavúk, vystrašilo to aj zdravotnú sestru. Pavúk jej skočil na sveter, následne na podlahu a rozbehol sa nájsť si nový úkryt. Našťastie, po výplachu Desirae neostali v uchu žiadne pavúčie vajíčka.

Stáva sa to častejšie, ako by ste si mysleli

V absolútnom šoku ostali aj používatelia TikToku, ktorí si video pozreli. Mnohí priznali, že Desirae prežila ich nočnú moru a na jej mieste by umreli. V komentároch sa objavilo aj vyjadrenie zdravotnej sestry, ktorá priznala, že takéto veci vidí na pohotovosti celkom bežne. Rôzny hmyz vrátane mravcov, molí či švábov hľadá útočisko v ušiach aj tých najčistotnejších ľudí.

Mail Online popísal aj ďalší podobný prípad. 64-ročná žena z Taiwanu niekoľko dní počula zvláštne klikanie a šuchotanie. Po 4 dňoch už napokon nedokázala ani spať a vybrala sa k lekárovi. Podobne ako v predošlom prípade, z ucha jej vybrali pavúka, ale aj jeho pozostatky, keďže sa v uchu medzičasom stihol zvliecť.

O bizarnom prípade informovali lekári v časopise New England Journal of Medicine. Našťastie, žena neutrpela žiadne trvalé následky. Podľa lekárov dochádza najčastejšie k poraneniam vtedy, ak sa ľudia pokúšajú dostať hmyz z ucha svojpomocne a upozorňujú, že by to radšej mali nechať na odborníkov.