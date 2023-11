Na takýto inzerát o kúpe šteniatka nereagujte: Aj keď psík vyzerá pekne, bol narodený v maštali hrôzy medzi výkalmi

Československý kastračný program na sociálnej sieti upozorňuje na inzeráty, v ktorých sú na predaj ponúkané roztomilé šteniatka. Kupujúci neraz netušia, že predávajúci šteňa vytiahol z maštale hrôzy, kde sa narodilo zúboženej matke medzi výkalmi, odpadkami a pozostatkami ďalších zvierat.

Pozor na tieto inzeráty

„Na jednej strane vidíte inzerát na predaj šteniat z rôznych dátumov. Na druhej strane vidíte, ako žili tieto šteniatka aj ich rodičia. Raz sa volá Jožo, potom Peter, inokedy Milan alebo Tóno… Stále je to však ten istý človek, ktorý dokonca pod viacerými telefónnymi číslami predával šteniatka. A to je len jedna malá rybka v mori,“ upozorňuje na svojom instagrame Československý kastračný program.

Dodáva, že predávajúci šteniatko dovezie niekam na parkovisko bez potrebného preukazu od veterinára, no tvrdí, že zviera je už zaočkované a veterinára nepotrebuje. Množiareň, kde sa šteniatka narodili, nazýva Československý kastračný program maštaľou hrôzy. Desiatky zvierat tu žijú v katastrofálnych podmienkach. Niektoré sú choré, staré, ležia vo vlastných výkaloch a v pozostatkoch ďalších zvierat. Aby predávajúci zakryl stopy po desivých podmienkach, šteniatko pred predajom vykúpe.

Z maštale hrôzy zachránili takmer 40 psíkov

Kastračný program poukazuje na to, že skoncovať s takouto množiarňou vôbec nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo času, úsilia a zhromažďovania dôkazov. Upozorňuje, že pomôcť zastaviť pekelné množiarne môže každý. Nekupujte si šteniatka z takýchto inzerátov, a to ani z ľútosti, pretože to situáciu len zhoršuje. Radšej si adoptujte niektorého z tisícok psíkov, ktoré potrebujú nový domov.

Dôkazom, aká je situácia vážna, sú videá z maštale hrôzy, z ktorej sa podarilo zachrániť takmer 40 psíkov. Niektoré boli vo veľmi zúboženom stave. Sú choré, trápi ich demodex a anaplazmóza, a sú zamorené blchami a kliešťami. Zvieratá boli vystrašené a nezvyknuté na ľudský kontakt. Keďže s liečbou týchto psíkov súvisia nemalé výdaje, Slovenský kastračný program zároveň prosí verejnosť o pomoc, či už finančnú alebo materiálnu (napríklad krmivo).