Zelenskyj kritizuje Fica, po návšteve Moskvy padli vážne obvinenia: Toto si myslí o jeho stretnutí s Putinom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok kritizoval slovenského premiéra. V príspevku napísanom aj v slovenčine na sociálnej sieti X uviedol, že Robert Fico „chce pomôcť Rusku vytlačiť americký plyn a energetické zdroje iných partnerov z Európy, čo naznačuje, že chce pomôcť Putinovi zarobiť peniaze na financovanie vojny a oslabiť Európu.“ TASR informuje podľa agentúry AFP a príspevku ukrajinského prezidenta.

Konflikt medzi lídrami SR a Ukrajiny sa zintenzívnil na minulý týždeň na stretnutí Európskej rady. Podľa slovenského premiéra sa so Zelenským nezhodli na piatich zásadných témach vrátane členstva Ukrajiny v NATO a tranzite ruského plynu.

Fico sa následne v nedeľu v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovoril s ním o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia, aj o bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom, ktoré chce podľa vlastných slov štandardizovať.

Zľavy nie sú zadarmo

„Moskva poskytuje Ficovi výrazné zľavy, no platí ich Slovensko,“ tvrdí Zelenskyj. „Takéto zľavy nie sú zadarmo – platby do Ruska sa uskutočňujú prostredníctvom suverenity alebo nejasných schém. To by malo byť predmetom záujmu slovenských orgánov činných v trestnom konaní a špeciálnych služieb,“ uviedol.

„Podrobnosti o takomto financovaní boli odhalené počas nedávneho stretnutia európskych lídrov v Bruseli,“ napísal Zelenskyj. Podľa neho si európski „lídri všimli, že pán Fico nechce participovať na spoločnej európskej práci na energetickej nezávislosti ani hľadať náhradu za ruský plyn.“

Fico odmietol kompenzácie

Podľa ukrajinského lídra „Fico dokonca odmietol kompenzácie na zmiernenie dôsledkov prechodného obdobia a zbavenie sa závislosti.“ Takýto prístup podľa neho značí, že to pre Fica „nie je otázka bezpečnosti.“ Zelenskyj uviedol, že Fico sa „zaujíma konkrétne o ruský plyn, ktorého hodnota predstavuje 500 miliónov dolárov ročne.“ Ďalšie zisky v hodnote 500 miliónov ročne podľa prezidenta pochádzajú z ropovodu, ktorý prechádza cez ukrajinské územie.

„Preto je jeho (Ficovým) kľúčovým cieľom jednať s Ruskom, čo mu prináša osobné výhody. Toto je skutočne veľký bezpečnostný problém – pre Slovensko aj celú Európu. Prečo je tento líder taký závislý od Moskvy? Čo sa mu za to platí a čím sa platí?“ pýta sa Zelenskyj.