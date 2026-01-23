Zelenskému pretiekol pohár trpezlivosti: Orbán si podľa neho zaslúži facku. Ten mu okamžite odpovedal

Na pôde Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose zazneli slová, ktoré rozvírili „politické vody“ celej Európy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bez menovania, no veľmi zreteľne odkázal proruským lídrom v EÚ, že ich správanie nebude tolerované.
Jeho vystúpenie mnohí pochopili ako priamy útok na maďarského premiéra Viktora Orbána. „Všetci vidíme, že sily, ktoré sa snažia zničiť Európu, nestrácajú ani jeden deň. Konajú slobodne, dokonca konajú aj vo vnútri Európy,“ vyhlásil Zelenskyj.
Predáva európske záujmy
A potom prišla veta, ktorá obletela svet: „Každý Viktor, ktorý žije z peňazí Európy a zároveň sa snaží predávať európske záujmy, si zaslúži facku. A ak sa cíti komfortne v Moskve, neznamená to, že by sme mali dovoliť, aby sa európske metropoly zmenili na malé Moskvy.“
Reakcia z Budapešti na seba nenechala dlho čakať. Viktor Orbán zverejnil príspevok na sociálnej sieti X, v ktorom obvinil ukrajinského prezidenta, že „nedokáže alebo nechce ukončiť ruskú vojnu“. Zároveň zopakoval, že Maďarsko nebude podporovať vojenské úsilie Kyjeva.
Orbán však dodal, že pomoc Ukrajine v inej podobe pokračovať bude. „Ukrajinský ľud, samozrejme, napriek vašim starostlivo vybraným urážkam, sa naďalej môže spoľahnúť na to, že budeme pokračovať v dodávkach elektriny a palív do vašej krajiny a budeme naďalej podporovať utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny,“ napísal maďarský premiér. Na záver odkázal, že „život sám rozhodne o zvyšku a každý dostane to, čo si zaslúži“.
