Zelenskému pretiekol pohár trpezlivosti: Orbán si podľa neho zaslúži facku. Ten mu okamžite odpovedal

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Vystúpenie ukrajinského prezidenta mnohí pochopili ako priamy útok na maďarského premiéra.

Na pôde Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose zazneli slová, ktoré rozvírili „politické vody“ celej Európy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bez menovania, no veľmi zreteľne odkázal proruským lídrom v EÚ, že ich správanie nebude tolerované.

Jeho vystúpenie mnohí pochopili ako priamy útok na maďarského premiéra Viktora Orbána. „Všetci vidíme, že sily, ktoré sa snažia zničiť Európu, nestrácajú ani jeden deň. Konajú slobodne, dokonca konajú aj vo vnútri Európy,“ vyhlásil Zelenskyj.

Predáva európske záujmy

A potom prišla veta, ktorá obletela svet: „Každý Viktor, ktorý žije z peňazí Európy a zároveň sa snaží predávať európske záujmy, si zaslúži facku. A ak sa cíti komfortne v Moskve, neznamená to, že by sme mali dovoliť, aby sa európske metropoly zmenili na malé Moskvy.“

Reakcia z Budapešti na seba nenechala dlho čakať. Viktor Orbán zverejnil príspevok na sociálnej sieti X, v ktorom obvinil ukrajinského prezidenta, že „nedokáže alebo nechce ukončiť ruskú vojnu“. Zároveň zopakoval, že Maďarsko nebude podporovať vojenské úsilie Kyjeva.

Orbán však dodal, že pomoc Ukrajine v inej podobe pokračovať bude. „Ukrajinský ľud, samozrejme, napriek vašim starostlivo vybraným urážkam, sa naďalej môže spoľahnúť na to, že budeme pokračovať v dodávkach elektriny a palív do vašej krajiny a budeme naďalej podporovať utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny,“ napísal maďarský premiér. Na záver odkázal, že „život sám rozhodne o zvyšku a každý dostane to, čo si zaslúži“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac