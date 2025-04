Zamknutá v skrini, vystrašená v tme: Dcéra Toma Hanksa prehovorila o detstve plnom strachu

Vyrastať ako dieťa hollywoodskej hviezdy sa môže javiť rozprávkovo. No pre Elizabeth Ann Hanksovú, známu aj ako E. A. Hanks, bola realita oveľa temnejšia. Vo svojich memoároch odhaľuje spomienky na detstvo poznačené zanedbávaním, psychickým týraním a nestabilným prostredím, ktoré ju dodnes prenasleduje.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako uviedol magazín Page Six, spisovateľka a bývalá prispievateľka Vanity Fair v pripravovanej knihe The 10: A Memoir of Family and the Open Road otvorene opisuje roky, ktoré strávila s matkou Samanthou Lewesovou – prvou manželkou herca Toma Hanksa, a ich dôsledky na jej dospelý život.

Strach, hlad a zmätenie namiesto rodičovskej opory

Elizabeth Ann si spomína, že základné návyky, ktoré sú pre väčšinu ľudí samozrejmosťou, pre ňu dlho neexistovali. Vo svojej knihe píše: „Osobná hygiena mi nedávala zmysel, pretože mi len zriedkakedy niekto povedal, že si mám čistiť zuby – nieto ešte prečo.“ Priznáva, že do zubnej ambulancie sa dostala až po tridsiatke, po viac než desaťročnej prestávke.

S jedlom to bolo podobné. Raz bolo doma všetko, inokedy úplne prázdna chladnička. Tento chaos v nej zanechal nepokoj, ktorý si so sebou nesie dodnes.

Psychické jazvy, ktoré sa nezahoja