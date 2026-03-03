Zákaz na paralympiáde: Ukrajinci nesmú mať na oblečení mapu svojej krajiny, IPC ju považuje za politickú

Ukrajinskí športovci nebudú môcť nosiť oblečenie s mapou ich krajiny na paralympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) ju považuje za politickú. Oblečenie určené pre otvárací ceremoniál zobrazovalo krajinu v hraniciach z roku 1991, čo zahŕňa Krym a územia, ktoré v súčasnosti okupuje Rusko.
„Podľa pravidiel IPC pre paralympijské uniformy sú zakázané texty národných hymien, motivačné slová, verejné/politické posolstvá alebo slogany, ktoré odkazujú na národnú identitu,“ povedal hovorca IPC v utorok pre agentúru DPA. Mapa krajiny patrí podľa výboru do tejto kategórie.
Vyjadril sa aj známy športovec
Rozhodnutie označil za „hanebné“ ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič, ktorý pútal pozornosť minulý mesiac počas ZOH 2026. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ho diskvalifikoval zo súťaže po tom, čo neuposlúchol jeho nariadenie. Do súťaže nastúpil napriek tomu, že mu zakázali použiť prilbu s vyobrazením viac ako 20 športovcov, ktorí zahynuli pri ruskej agresii na území Ukrajiny. „Okrem vojny s Ruskom musia Ukrajinci neustále bojovať za svoje práva na medzinárodných športových podujatiach,“ napísal Heraskevič na svojom instagramovom profile.
