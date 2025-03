Za vašou zlou náladou môžu byť rastliny, ktoré máte doma. Niektoré namiesto harmónie nosia smolu, zbavte sa ich

Niektoré rastliny síce vyzerajú krásne a nenáročne, no podľa starých učení môžu do domáceho prostredia prinášať nepokoj, napätie či stagnáciu. Vastu, tradičný systém harmonizácie priestoru, upozorňuje na rastliny, ktoré majú schopnosť priťahovať negatívnu energiu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Rastliny sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých domácností. Zútulňujú priestor, čistia vzduch a zlepšujú náladu. No podľa starovekej indickej filozofie Vastu majú niektoré z nich schopnosť ovplyvňovať jemné energetické toky v priestore, čo sa môže prejaviť na medziľudských vzťahoch, financiách či duševnej pohode. Podľa magazínu The Times of India sú určité rastliny z hľadiska energie vyslovene nevhodné do interiéru. Hoci ide najmä o tradičné a symbolické poznatky, mnohí ľudia hovoria, že im zmeny v rastlinách priniesli citeľné zlepšenie domácej atmosféry.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Fjellhagen (@fjellhagen_rogaland)

Tamarindovník: Strom so smutnou energiou

Tamarindovník je v mnohých kultúrach oceňovaný pre svoje liečivé plody. V systéme Vastu však patrí medzi rastliny, ktoré sa spájajú s melanchóliou a negatívnou energiou. Hovorí sa, že jeho prítomnosť môže vytvárať tieseň, priťahovať duchov a z dlhodobého hľadiska spôsobovať finančné aj emocionálne prekážky.

Babool (akácia): Narúša pokoj