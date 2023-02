Za štyri položky zaplatili horibilnú sumu: Mladý pár zažil v obľúbenej destinácii šok, reštaurácia ich obrala o 800 eur

Mladý americký pár Jessica a Adam šetrili na svoju cestu do Grécka dva roky. Ich krásnu dovolenku, počas ktorej navštívili Atény, Santorini a Mykonos, im poriadne znechutil gastronomický zážitok z posledného menovaného ostrova. Bohužiaľ, ani oni nepoznali neslávne známy podnik DK Oyster, ktorý už roky zarába na nič netušiacich turistoch.

Jessica a Adam sa so svojím príbehom rozhodli podeliť, informuje denník Mirror. Podľa ich slov boli počas prechádzky oslovení čašníkmi, ktorí vábili klientelu do plážového podniku. Mladý pár požiadal o ponukový lístok, ktorý im neprišiel nijako podozrivý a v poriadku sa im zdali aj mierne navýšené ceny. Koniec koncov, v dovolenkových destináciách to nie je nič zvláštne. Usadili sa tak na terasu a rozhodovali sa, či sa v podniku aj najedia.

Z opisu ich zážitku vyplýva, že personál bol veľmi dotieravý. Zaľúbenci sa opýtali čašníkov, čo im z jedálneho lístka odporúčajú. Tí im poradili krabie stehienka a grécky šalát, na čo mladý pár povedal, že o tom porozmýšľa. Netrvalo dlho a obsluha začala na stôl niesť spomenuté jedlo, pretože podľa nich si to Jessica s Adamom objednali. Tento moment ale pripisovali jazykovej bariére a povedali si, že to predsa nemôže byť také drahé. K jedlu si objednali aj dva drinky.

EU’RE JOKING We were hit with staggering €800 bill for two drinks & a snack at rip-off Greek restaurant, say furious tourist couplehttps://t.co/5uTchK11NU

— Kennedy News and Media (@Kennedy__News) February 8, 2023