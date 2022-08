Za drink účtujú 150 eur, čašníci sa vyhrážajú a smejú, ako vás okradnú: Podnik v obľúbenej destinácii zdiera turistov

Grécko je obľúbenou letnou turistickou destináciou, ktorú navštevuje aj množstvo Slovákov. Jedným z najnavštevovanejších ostrovov je Mykonos, ktorý láka svojou párty povesťou. Ak sa sem vyberiete, treba sa pripraviť na vyššie ceny drinkov, ktoré si ale na dovolenke mnohí nemajú problém dopriať. No jednému podniku by ste sa možno mali predsa len radšej vyhnúť. Daily Mail sa pozrel do známeho plážového baru DK Oyster, v ktorom majú okrádať turistov a za drinky účtovať obrovské sumy.

Začiatkom júna sme vás informovali o dvoch amerických turistkách, ktoré v spomínanom podniku zažili nepríjemnú situáciu. Objednali si dve mojitá a tanier krabích stehienok. Keď však prišiel účet, zostali v šoku. Za túto objednávku im podnik vyúčtoval takmer 600 eur, z čoho 80 eur predstavoval tringelt. Keď odmietli zaplatiť, zamestnanci sa im dokonca vyhrážali väzením.

Do baru ich nalákali, potom boli zastrašovaní

Ich skúsenosť nebola ojedinelá, a preto sa na podnik bližšie pozrel Daily Mail a zo svojej návštevy priniesol reportáž. Podarilo sa im porozprávať s viacerými zákazníkmi spomínaného baru, ktorý sa s podobnými neprimerane vysokými sumami stretli.

Prezradili, že dopredu neboli informovaní o cenách a pri platení sa dostali do kontaktu s „mohutnými“ čašníkmi, ktorí ich mali zastrašiť. Do baru ich mali nalákať na ležadlá zdarma za kúpu jedného drinku.

Turistom za drink účtujú trojnásobok

Daily Mail zistil, že takéto jednanie zamestnanci podniku využívajú iba na turistov. Podarilo sa im to pomocou domáceho, ktorý bar navštívil, objednal si v gréčtine a drink dostal za zlomok ceny.

Taktiku zamestnancov na okrádanie zákazníkov potvrdila aj reakcia jedného čašníka, ktorý sa zasmial, keď počul, ako jeho kolega domácemu priznal, že má šťastie, že nie je turistom, pretože inak by mu zaúčtoval trojnásobok.

Dokonca ho vopred varovali, že by si nemal dávať drink v bare, pretože je to drahé a je možné, že si ho nebude môcť dovoliť zaplatiť. Napokon za nápoj zaplatil 50 dolárov, čo znamená, že ak by nebol domáci, zaplatil by 150, čo je skutočne šialená suma za drink.

Ľudia sú z tohto miesta zhrození

Že sa na tomto podniku popálili už viacerí turisti, svedčia aj komentáre v aplikácii TripAdvisor.

„Vyhnite sa tomuto miestu, ak nechcete, aby vás okradli. Zamestnanci účtujú nič netušiacim turistom obrovské sumy za jedlo a pitie,“ napísal jeden.

„Na jedálnom lístku nie sú uvedené žiadne ceny, poplatky sú až smiešne vysoké a čašníci agresívni. Tomuto miestu sa vyhýbajte ako moru,“ upozornila ďalšia.

Ľudia v komentároch sa zhodujú na tom, že ide o podvod a toto miesto preto neodporúčajú navštíviť. Nechýba ani rada, že ak sa tu náhodou predsa ocitnete a dostanete neprimeraný účet, zavolajte políciu.