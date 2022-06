Za tri položky im naúčtovali 600 eur. Podnik v známej dovolenkovej destinácii Slovákov má povesť mafiánskych praktík

Na dovolenke je každý ochotný a pripravený minúť o čosi viac peňazí za služby a luxus, ktorý nám pomôže k oddychu a regenerácii. Zaplatiť však v svetoznámej destinácii stovky eur za dva drinky a jedno predjedlo, pričom následne počúvať vyhrážky o väzení, to už hraničí s kriminálom. A presne to sa udialo dvom americkým turistkám.

Brenda Moulton a jej devätnásťročná dcéera Kaylea trávili spoločné chvíle na slnečnom ostrove Mykonos, ktorý je populárnou dovolenkovou destináciou aj pre slovenských milovníkov slnka a oddychu.

Na ostrove sa nachádzajú desiatky až stovky prepychových plážových klubov, barov, reštaurácií a miest, kde si za kvalitu a servis jednoducho treba priplatiť. Všetko by však malo mať svoje hranice, aj ceny a prístup v populárnej prímorskej destinácii, píše Greek City Times.

To, čo prežili Brenda a Kaylea však prešlo za hranice legálnosti. Matka s dcérou sa chuť na drink a nejaké malé jedlo rozhodli zahnať v reštaurácii s názvom DK Oyster. Už výber tohto miesta však podľa ich výpovede nebol až tak v ich rukách. Čašník, respektíve zamestnanec, ktorý sa stará o lákanie ľudí do podniku, sa mal pred nich postaviť a doslova ich „vtlačiť“ do interiéru.

Mykonos‘ DK Oyster Bar in legal hot seat for overcharging https://t.co/KwrxZVp1Rr

Ženy si po usadení objednali dve mojitá, ku ktorým neskôr pridali aj tanier krabích stehienok. Príjemné posedenie a užívanie si morského vzduchu sa však rýchlo zmenilo na nonsens. Čašník priniesol účet, na ktorom svietila cena 598,92 eur. Za dva drinky a jeden tanier krabích stehien!

Účet, ktorý pozostával z 520 eur za jedlo a drinky a zvyšných 80 bolo automatický tringelt, Američanky rozhodne odmietali zaplatiť. Keď začali svojím hnevom a znechutením vzbudzovať pozornosť ostatných hostí, zamestnanci podniku k nim pristúpili a začali sa im vyhrážať, že ak brutálne predražený účet nezaplatia, nebudú môcť odletieť späť do USA a k tomu si ich nechajú v gréckom väzení.

🚨 TRAVELER ALERT 🚨

When traveling to Mykonos, Greece, steer clear of DK Oyster Bar and Restaurant.

Check out the many negative reviews. They have been taking advantage of tourists for some time. 👎#DKOyster https://t.co/Gpm6unPmu6

— Palms & Pineapples (@AmbrosiaSun) May 27, 2022