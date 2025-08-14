Z transplantácie vlasov v Turecku sa už nevrátil: Muž zomrel počas lacného zákroku, cestoval za ním tisícky kilometrov

Britský občan Martyn Latchman (38) zomrel v Turecku po komplikáciách, ktoré nastali pred plánovanou transplantáciou vlasov na klinike Cinik v istanbulskej štvrti Beşiktaş. Podľa vyjadrenia kliniky sa pacient náhle začal cítiť zle počas prípravy na zákrok. Bol okamžite ošetrený a prevezený do univerzitnej nemocnice, kde však ešte v ten istý deň zomrel.
Ku komplikáciám došlo ešte pred samotným zákrokom. Turecké úrady začali vyšetrovanie pre podozrenie zo zabitia z nedbanlivosti a vypočuli lekárov aj zdravotnícky personál kliniky. Istanbulské úrady prípad preverujú, pričom klinika poskytla všetku zdravotnú dokumentáciu. Pacient údajne prešiel kompletným predoperačným vyšetrením, vrátane krvných testov, EKG a podobne, píše Daily Mail.
Nešlo o jeho prvú transplantáciu
Latchman pochádzal z mesta Bridgend, no žil v Milton Keynes a v rokoch 2016 – 2024 pôsobil ako zástupca riaditeľa a vedúci informatiky na Goldington Academy. Neskôr pracoval ako sieťový administrátor pre súkromného obranného dodávateľa. Bol absolventom De Montfort University v odbore počítačových vied a mal magisterský titul z pedagogiky z University of Bedfordshire.
Bol aktívnym bežcom a v decembri 2022 absolvoval každý deň desaťkilometrovú trasu, čím vyzbieral 1 870 libier (viac ako 2 170 eur) pre charitu Tree of Hope na podporu chorého dieťaťa. Príčina jeho náhlej smrti nateraz zostáva záhadou. Nešlo pritom o jeho prvú transplantáciu vlasov. Rovnaký zákrok podstúpil už pred rokom.
Turecko je v súčasnosti jednou z hlavných destinácií pre estetické zákroky vďaka nižším cenám v porovnaní s Veľkou Britániou a ostatnými krajinami, vrátane Slovenska. Transplantácia vlasov tu stojí približne 1 500 libier (1 740 eur), zatiaľ čo v Británii ceny začínajú na úrovni 3 000 libier (3 485 eur), no neraz je to aj výrazne viac. Podľa tamojších úradov každoročne vycestuje do Turecka za lekárskymi zákrokmi viac ako milión Britov.
