Z Terminátora museli vystrihnúť kľúčovú scénu, mohla toho veľa vysvetliť: Dodnes to tvorcovia ľutujú, toto je dôvod

Keď sa vysloví meno Arnolda Schwarzeneggera, mnohým zíde na um práve jeho rola vo filme Terminátor. Producentka Gale Anne Hurdová sa ale na sociálnej sieti X nedávno vyjadrila, že aj po rokoch ju isté aspekty natáčania trápia. Priznala, že kľúčovú scénu museli z filmu vystrihnúť, dôvody ju hnevajú do dnešného dňa.

Gale Anne Hurdová, bývalá manželka režiséra Jamesa Camerona a producentka filmu Terminátor z roku 1984, na X (Twitter) prezradila, že z konečného zostrihu filmu bola vystrihnutá dôležitá scéna. Dôvod? Ten, kto film financoval (John Daly), chcel, aby sa v snímke objavili jeho priatelia, píše web The Vintage News. Hoci Hurdová tvrdí, že to podľa nej pre štáb film v tých časoch zničilo, tešil sa z mimoriadneho úspechu a pripravil pôdu pre päť pokračovaní a televízny seriál. Z Terminátora urobil obrovskú sci-fi franšízu.

#TheTerminator financier John Daly’s #HemdaleFilms had an output deal with #OrionPictures but hadn’t yet made a hit (that changed with our film and #Platoon). They insisted we use financier friends not actors in this scene, which ruined it for us. https://t.co/q5wl5why7N https://t.co/6sM2wUU1Cc

— Gale Anne Hurd (@GunnerGale) August 30, 2023