Ľudia šalejú, novinka od Netflixu predbehla Stranger Things aj Wednesday: Natáčala sa 7 rokov, epizóda stála 17 miliónov

Pri mnohých seriáloch sme si zvykli, že po dopozeraní jednej série sa ďalšej dočkáme zhruba o rok. Tento seriál bol ale v procese tvorby dlhých 7 rokov, pričom má 8 epizód, čiže jedna sa natáčala takmer rok. Zarážajúce je ale nielen to, ale aj cena. Jedna epizóda totiž stála viac ako 17 miliónov dolárov. Fanúšikovia sú ale vo vytržení.

Seriál prekonáva rekordy

Je to oficiálne, seriál One Piece podľa LADbible prekonal rekord, ktorý predtým držali obľúbené seriály Wednesday a Stranger Things. Adaptácia anime One Piece od Eiichira Odu z dielne Netflixu svetlo sveta uzrela vo štvrtok 31. augusta a odvtedy získala nadšené recenzie od kritikov, aj fanúšikov.

V prvej sérii seriálu, v ktorej hlavnú úlohu stvárnil Iñaki Godoy ako hlavný hrdina Monkey D. Luffy, sa mladý dobrodruh vydáva na nebezpečnú cestu so svojou pestrou posádkou, ktorá si hovorí Piráti so slamenými klobúkmi. Ich cieľom je odhaliť bájny poklad, známy len ako „One Piece“ a stať sa tak kráľmi pirátov.

Fanúšikovia šalejú

Prvá séria akčného dobrodružného seriálu pozostáva z ôsmich epizód, ktoré sa údajne natáčali až sedem rokov. Ďalšia ohromujúca štatistika zas hovorí, že každá epizóda mala rozpočet 17,27 milióna dolárov (vyše 16 miliónov eur). Zdá sa však, že odhodlanie a vysoká cena za epizódu sa vyplatili, keďže seriál spoločnosti Netflix láme rekordy.

Po svojom uvedení sa One Piece vyšplhal na prvé miesto v rebríčku sledovanosti v 84 krajinách sveta. Avšak počas prvého víkendu, kedy bola vydaná štvrtá séria Stranger Things a prvá séria Wednesday, oba seriály debutovali na prvom mieste v 83 krajinách. Prvenstvo v rebríčku len v jednej krajine navyše teda znamená, že One Piece teraz oficiálne kraľuje rebríčku.

Fanúšikovia na sociálnych sieťach šalejú a nešetria chválou. Niektorí píšu, že je to jednoznačne niečo, čo by si mal pozrieť každý. Ďalší priznávajú, že pozeranie seriálu ich zahrialo pri srdci. Niektorí hovoria o najlepšej manga adaptácii, akú kedy videli.