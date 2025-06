Z rodinnej dovolenky sa stala strašidelná príhoda. Známa superstaristka skončila v obavách o svoje deti

Keď trpia deti, pre ich matku je to tá najhoršia nočná mora. Práve tú nedávno prežila bývalá finalistka SuperStar, ktorá ostala v poriadnom šoku. So svojimi malými deťmi totiž odišla za relaxom na grécky ostrov Kos, kde si mali užiť chvíle pohody a zábavy. Avšak namiesto toho, aby sa charizmatická hnedovláska odreagovala, život jej uštedril hrozivé okamihy, ktoré trvali celú večnosť. Radosť z dovolenky vystriedal strach, slzy a zároveň neistota, čo sa deje a kedy to celé skončí.

Speváčka Dominika Jurena, ktorá vystupuje pod dievčenským priezviskom Stará, vychováva 3-ročného Miška a 1-ročnú Izabelku, ako informoval Nový Čas. Celá rodinka sa vybrala obdivovať krásy Grécka – prírodu a more. Bohužiaľ, úsmev im na tvári dlho nevydržal, keďže obe jej ratolesti ochoreli. Išlo o nákazu nejakou baktériou, ktorú nakoniec od detí chytila aj sama umelkyňa. Bolo jasné, že bez pomoci odborníka to nezvládnu, preto si k sebe zavolali lekára, ako uviedla na svojom Instagrame.

Začal sa boj s nákazou

O priebehu neznámej choroby dala vedieť speváčka zo známej talentovej šou svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Chcela im ukázať, že nie je to len o pekných momentoch v živote, ktoré vidia ostatní na Instagrame či Facebooku. Presvedčila sa o tom aj sama speváčka, ktorej deti schytali rovnakú pliagu.

„Včera večer tu bol opäť pán doktor a po vyšetrení zhodnotil, že Miško má to, čo Belka – chytené uška aj hrdlo. Nejde však o to, že by mu našpliechala voda z bazéna do uška, ale obaja tam chytili nejakú baktériu, ktorá u detí postihuje ušká a hrdlo, u dospelých len hrdlo,“ vysvetlila speváčka.

Začal sa tak boj o zdravie celej rodiny. Všetci sú však mimoriadne statoční, o čom svedčia Dominikine príbehy na Instagrame. „Slečna sa už má o niečo lepšie, ale stále je veľmi uplakaná. Ale aspoň nemá teploty, aj keď bolia ju tie ušká a hrdielko asi ešte stále bolí,“ napísala na sociálnu sieť popisok o svojej dcérke, ktorá sa pomaly zotavuje ako jej starší synček.

Schytala to aj speváčka