Z predajní sťahujú obľúbené pochúťky: Ak ste nakupovali v týchto obchodoch, ihneď ich pozrite. Peniaze vám vrátia

Martin Cucík
Ak ste nakupovali v Českej republike, dajte si pozor. Reťazce upozornili na nebezpečné výrobky.

Na začiatku roka sa v českých obchodoch objavili výrobky, ktoré predstavovali riziko pre zdravie zákazníkov. Bol medzi nimi aj čokoládový jogurt Termix od Kunínu, ktorý niektorí spotrebitelia opisovali ako zapáchajúci po spálenom plaste a dezinfekcii.

Reťazce Tesco a Globus na tieto podnety okamžite reagovali a stiahli z predaja všetky problematické šarže. Ak ste však nakupovali v Českej republike, dajte si pozor a skontrolujte si výrobky. Upozornila na to CNN.

Termix zapáchajúci plastom

Reťazec Tesco informoval, že niektoré šarže čokoládového jogurtu Termix od Kunínu vykazujú silný zápach po spálenom plaste a dezinfekcii. Podľa vyjadrenia obchodu tieto balenia „neplnili požiadavky na zdravotnú nezávadnosť potravín.

Zákazníci ich môžu bez problémov vrátiť na oddelení informácií, pričom im bude vrátená kúpna cena. Dotknuté sú výrobky s dátumami spotreby 8., 17., 18. a 20. februára a EAN kódom 85930490.

Nevyhovujúca detská výživa

Reťazec Globus má problém s detskou výživou. Na svojom webe informoval, že s okamžitou platnosťou stiahol niekoľko výrobkov z predaja z dôvodu podozrenia na nevyhovujúcu kvalitu. Medzi nimi je 350-gramové balenie detskej výživy Nutrilon Advanced 1 s EAN kódom 8590340123412 a aj 800-gramové balenie Beba Comfort 1 s EAN kódom 7613036363877.

V prípade, že ste si uvedené výrobky zakúpili, môžete ich taktiež vrátiť v ktoromkoľvek hypermarkete Globus, kde vám bude vrátená kúpna cena v plnej výške.

Ak ste teda v poslednom období boli na nákupoch v Českej republiky a kúpili ste jeden z týchto výrobkov, určite si skontrolujte EAN kódy.

