Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky

Starší Košičania spomínajú ešte na jej poškodenú fasádu, tí mladší si Urbanovu vežu spájajú najmä s exteriérom prekrytým plotmi a zábranami. Významnú pamiatku v srdci Košíc roky ničili holuby, pleseň aj ľudia, ktorí priestor pod vežou využívali ako improvizované verejné WC po bujarej noci v centre mesta. Z útrob zase pamiatku ohrozovala vlhkosť.
Dlhodobo neriešený stav poburoval Košičanov, padajúce škridly ohrozovali okoloidúcich a veži v istom momente prischla aj nelichotivá prezývka „hanba Košíc“.
O to silnejšie emócie vyvolala u mnohých Košičanov januárová pozvánka na jej otvorenie. Slávnostná udalosť sa konala pri príležitosti ukončenia reštaurátorských prác, na ktoré mesto a verejnosť čakali celé roky.
Mnohí sa tešili na moment, keď konečne uvidia jej finálnu podobu. Iní prijali pozvanie na otvorenie 14. januára 2026 s obavami, nevediac, či ich premena poteší a naplní vysoké očakávania. A boli aj takí obyvatelia, ktorí si kládli jednoduchú, no podstatnú otázku: Prečo obnova Urbanovej veže trvala tak dlho?
Aby sme zistili, ako sa tento príbeh napokon skončil, vyrazili sme na otvorenie aj my.
Prečo obnova trvala toľko rokov?
Práce na veži začala verejnosť výraznejšie vnímať asi pred 13 rokmi, no záujem o zdravie upadajúcej pamiatky sa datuje omnoho skôr. Už počas pôsobenia exprezidenta Rudolfa Schustera na poste primátora sa sledoval stav objektu a pripomínal sa jeho význam.
