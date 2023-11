Výsledok vás prekvapí: Prieskum ovládania angličtiny odhalil, ako sme na tom v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami

Na prieskume sa zúčastnilo 2,2 milióna ľudí zo 113 krajín, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Najplynulejšie vedia po anglicky Holanďania, na druhé miesto sa v prieskume dostal Singapur a prvú trojicu uzatvára Rakúsko, informuje web RTVS.

Slovensko v prieskume EF English Proficiency Index 2023, ktorý každoročne realizuje vzdelávacia organizácia EF Education First, skončilo na 18. mieste zo všetkých hodnotených krajín a na 16. mieste v poradí európskych krajín. V rámci Slovenska sú v angličtine najzdatnejší obyvatelia Košíc, Nitry a Bratislavy. Na druhej strane, najslabšie výsledky dosiahli obyvatelia v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.

Predbehli sme Česko aj Švajčiarsko

Najlepšie po anglicky hovoria mladí ľudia od 21 do 25 rokov, pričom muži dopadli v hodnotení lepšie ako ženy. Poliaci a Maďari nás síce v rebríčku predbehli, no Slovensko sa umiestnilo na vyššej priečke ako napríklad Česko či Švajčiarsko. Žiaľ, úroveň angličtiny u mladých (najmä vo vekovej kategórii od 18 do 20 rokov) má v posledných rokoch klesajúci trend, za čo môže čiastočne aj pandémia koronavírusu.