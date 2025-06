Vyšetrovanie v prípade Maddie McCann naberá nový smer: Brücknera podozrievajú z vraždy, prebieha rozsiahla akcia

Portugalská polícia spustila v pondelok v meste Lagos nové pátranie po Britke Madeleine McCannovej, ktorá ako trojročná zmizla 3. mája 2007. O nové pátranie požiadali nemecké úrady, informovala v pondelok agentúra AFP.

Madeleine zmizla z letoviska Praia da Luz na juhu Portugalska, kým jej rodičia večerali v neďalekej reštaurácii. Došlo k tomu deň pred jej štvrtými narodeninami.

Madeleine McCann suspect Christian Brueckner was confronted today by The Mirror and asked if he snatched the missing youngsterhttps://t.co/nnnOZ68rEi pic.twitter.com/Skf00TTsCc

— The Mirror (@DailyMirror) May 15, 2025