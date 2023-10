Vydával sa za právnika, bez licencie vyhral 26 prípadov: Ľudia žiadajú, aby mu namiesto väzenia zabezpečili vzdelanie

Niektorí ľudia sú jednoducho prirodzene talentovaní. Očividne medzi nich patrí aj muž, ktorý nemá oficiálny titul právnika, napriek tomu však pred súdom vyhral 26 prípadov. Polícia ho napokon zatkla, no ľudia si myslia, že ak by zastupoval sám seba vo vlastnom prípade, opäť by zvíťazil.

Falošný právnik všetkých prekvapil

Ako píše Mail Online, v Keni polícia zadržala falošného právnika. Muž vystupujúci pod menom Brian Mwenda bol obvinený z toho, že ukradol identitu skutočného právnika menom Brian Mwenda Ntwiga, uvádza BBC. Podľa miestnych médií tento falošný právnik vyhral všetkých 26 svojich prípadov na rôznych kenských súdoch, a to napriek tomu, že nemal žiadne právnické vzdelanie.

I Brian Mwenda Njagi , do state that did what i can to rise to the top for the jobless youths with No Certificates,i hope i will make it through,I’m innocent,pray for me. pic.twitter.com/Fmej3d9B9U — Brian Mwenda (@Brian_MRoss) October 12, 2023

Muža zadržal rýchly zásahový tím Nairobskej pobočky Kenskej právnickej spoločnosti (LSK) po tom, ako jeho prípad vyvolal verejné pohoršenie a pobočka dostala niekoľko sťažností. Údajne sa dostal na portál spoločnosti a manipuloval s údajmi na účte muža s rovnakým menom. Potom nahral svoju vlastnú fotografiu namiesto tej jeho a tvrdil, že má právnické vzdelanie.

Namiesto trestu by mal získať titul

Skutočný Brian Mwenda Ntwiga kontaktoval LSK po tom, ako sa nemohol dostať do svojho účtu a zistil, že niektoré údaje boli zmenené. Zatiaľ čo tento prípad vyvolal pobúrenie najmä medzi právnikmi, našli sa takí, ktorí považovali výsledky falošného právnika za vskutku pôsobivé. Kenská Ústredná organizácia odborových zväzov (COTU) uviedla pre BBC, že je to brilantný mladý mozog, ktorý to dokázal bez tradičnej kvalifikácie.

26 Cases, 26 win

Everyone needs a fake lawyer from Kenya. pic.twitter.com/dSWARf0wAH — COMRADE SHARP (@Hon_Sharp) October 13, 2023

Podľa portálu Bored Panda, ľudia na sociálnych sieťach prirovnávajú falošného právnika k postave zo seriálu Suits (Kravaťáci). Iní si myslia, že namiesto toho, aby bol potrestaný, by mal falošný právnik povinne ukončiť právnické vzdelanie, získať titul a zamestnať sa ako skutočný právnik. Ak by to odmietol, alebo vzdelanie nedokončil, až potom by mal skončiť za mrežami. Ďalší vyzdvihujú jeho nespochybniteľný talent a uvažujú nad tým, ako sa asi cítia právnici, ktorí proti nemu prehrali.