Najlepšej kamarátke rozsekala hlavu 41 ranami sekerou: Súd ju napriek tomu uznal nevinnou, dodnes žije na slobode

Betty Goreová a Candy Montgomeryová sa stretli v kostole a veľmi rýchlo sa z nich stali najlepšie priateľky. Candy ale bola so svojím životom nespokojná a rozhodla sa zviesť Bettynho manžela. Po tom, ako na to Betty prišla a Candy konfrontovala, dostala 41 rán sekerou. Napriek tomu zo súdu odkráčala ako slobodný človek.

V článku sa dozviete aj: kto bola Candy Montgomeryová;

ako začala aférka medzi ňou a manželom jej najlepšej priateľky;

prečo ju súd oslobodil a nedostala žiaden trest;

čo robila Candy po vražde, a kde je dnes.

Mala všetko, no nudila sa

Ako píše web All That Is Interesting, Candace „Candy“ Wheelerová (neskôr známa ako Montgomeryová) vyrastala v armádnej rodine, ktorá sa neustále sťahovala z miesta na miesto. Keď teda stretla Pata Montgomeryho, vydala sa za neho a usadila sa, zdalo sa, že má všetko, po čom by žena v texaskej domácnosti v roku 1978 mohla túžiť. Mala oddaného manžela, dve milujúce deti a najlepšiu priateľku Betty Goreovú. Aj z ich dcér sa stali nerozlučné priateľky. Pre Candy to ale bolo málo, život starostlivej manželky a matky ju nudil.

O Caso Original:

A história real de Candy Montgomery,

A dona de casa matou Betty Gore com 41 machadadas em 13 de junho de 1980. Betty era casada com Allan Gore, amante de Candy. O crime aconteceu em Collin County, no Texas, Estados Unidos. pic.twitter.com/zvnh1e0tlw — LIQUID Jarvs (マイケ) ッ (@JarvsRzr) October 3, 2023

Všetko sa zmenilo, keď Candy v tom roku na cirkevnom volejbalovom ihrisku stretla Bettynho manžela Allana a preskočila medzi nimi iskra. Allanovo manželstvo bolo nešťastné, kvôli práci veľa cestoval a Betty často celé dni ostávala sama doma. Navyše ju vyčerpávala práca učiteľky. Allan a Candy sa tak po týždňoch flirtovania vrhli do mileneckého pomeru, a to napriek tomu, že Betty krátko predtým otehotnela – čakala svoje druhé dieťa.

Podľa Texas Monthly si dohodli jasné podmienky – o pomere sa nesmeli dozvedieť ich partneri a aj keď Candy a Allan pociťovali nepopierateľnú príťažlivosť, nesmeli sa do seba za žiadnych okolností zamilovať. Dvojica sa nejaký čas stretávala v motelovej izbe, no Allan aférku náhle ukončil po tom, ako sa mu narodila druhá dcérka Bethany. Chcel sa aspoň pokúsiť zachrániť svoje manželstvo. To sa ale Candy vôbec nepáčilo, bola zdevastovaná. Na Allana sa totiž napriek pravidlám začala citovo viazať.

Zabila ju 41 ranami sekerou

13. júna 1980 sa Candin život napokon navždy zmenil. Deti sa mali ísť spolu kúpať, no Bettina staršia dcéra, ktorá sa u Montgomeryovcov hrala, nemala so sebou plavky. Candy sa rozhodla, že po ne zájde. Betty mala už nejaký čas podozrenie, že sa medzi Candy a Allanom niečo deje a už to v sebe nemohla dlhšie držať. Candy spočiatku všetko popierala, no napokon sa k pomeru priznala.

Podľa portálu Elle následne Betty z miestnosti odišla a vrátila sa so sekerou v ruke. Na Candy mala v návale zúrivosti zaútočiť. Candy sa podarilo vytrhnúť Betty sekeru z rúk, zdvihla ju nad hlavu a zasadila svojej priateľke 41 rán. Z toho 28 úderov zdevastovalo Betty hlavu a tvár na nepoznanie. Pitva neskôr preukázala, že počas celého útoku, s výnimkou poslednej rany, bola Betty nažive.

Allan bol v tom čase podľa Mail Online na služobnej ceste. Telo jeho manželky našli susedia, ktorých poprosil, aby sa do domu pozreli po tom, ako sa jej niekoľkokrát nevedel dovolať. Jeho 11-mesačná dcérka Bethany bola po celý čas v dome. V čase, keď ju našli, bola dehydrovaná a zúfalo nariekala. Keď polícia dom preskúmala, zistila, že Betty musel zabiť niekto, koho poznala. Vrah sa navyše po brutálnom útoku osprchoval a zanechal po sebe množstvo krvavých stôp. V odtoku dokonca ostali vlasy, ktoré boli neskôr identifikované ako Candine.