Výbuch a horiace vozne: Ruský dron zasiahol vlak smerujúci do Kyjeva, zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí

Reprofoto: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj zverejnil zábery horiaceho vlaku.

Ruský dronový útok zasiahol na železničnej stanici v ukrajinskom meste Šostka v Sumskej oblasti osobný vlak, pričom zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí, oznámili v sobotu miestne úrady. Presný počet zranených a prípadných obetí zatiaľ nie je známy, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram označil úder za „brutálny“ a zverejnil video zachytávajúce zničený horiaci vagón a ďalšie vozne s porozbíjanými oknami. Podľa Zelenského utrpeli zranenia desiatky cestujúcich a železničných pracovníkov.

Útok smeroval na civilistov

„Rusi nemohli nevedieť, že útočia na civilistov. Ide o terorizmus, ktorý svet nemá právo ignorovať,“ napísal Zelenskyj. Tamojší gubernátor Oleh Hryhorov doplnil, že útok zasiahol vlak smerujúci zo Šostky do Kyjeva. Na mieste zasahujú záchranári. Moskva v posledných dvoch mesiacoch častejšie cieli na ukrajinskú železničnú infraštruktúru, poznamenala agentúra Reuters.

