Výbuch a horiace vozne: Ruský dron zasiahol vlak smerujúci do Kyjeva, zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí

Ruský dronový útok zasiahol na železničnej stanici v ukrajinskom meste Šostka v Sumskej oblasti osobný vlak, pričom zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí, oznámili v sobotu miestne úrady. Presný počet zranených a prípadných obetí zatiaľ nie je známy, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram označil úder za „brutálny“ a zverejnil video zachytávajúce zničený horiaci vagón a ďalšie vozne s porozbíjanými oknami. Podľa Zelenského utrpeli zranenia desiatky cestujúcich a železničných pracovníkov.
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
Útok smeroval na civilistov
„Rusi nemohli nevedieť, že útočia na civilistov. Ide o terorizmus, ktorý svet nemá právo ignorovať,“ napísal Zelenskyj. Tamojší gubernátor Oleh Hryhorov doplnil, že útok zasiahol vlak smerujúci zo Šostky do Kyjeva. Na mieste zasahujú záchranári. Moskva v posledných dvoch mesiacoch častejšie cieli na ukrajinskú železničnú infraštruktúru, poznamenala agentúra Reuters.
Nahlásiť chybu v článku