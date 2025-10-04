Dva dni, dva incidenty: Mníchov bojuje so zásahmi podozrivých dronov, vláda chystá nové zákony

Nina Malovcová
TASR
Prevádzka na letisku v Mníchove bola opäť prerušená.

Letisko v Mníchove v piatok večer opäť prerušilo prevádzku pre ďalšie hlásenia o výskyte podozrivých dronov, a to len deň potom, ako pre dron hlásený v blízkosti letiska zrušili viac ako 30 letov a uviazlo takmer 3 000 cestujúcich. Uviedli to agentúry AFP a DPA.

Letisko na svojej internetovej stránke informovalo, že „pre nepotvrdenú prítomnosť dronov je letecká prevádzka až do odvolania zrušená“. Dodalo, že v dôsledku najnovšieho incidentu nemohlo odletieť 46 letov, 23 príletov muselo byť odklonených a 12 ďalších letov smerujúcich do Mníchova bolo zrušených.

Rastúce obavy o bezpečnosť v Európe

Tieto obmedzenia zasiahli približne 6 500 cestujúcich, uviedlo letisko vo svojom vyhlásení. „Rovnako ako predchádzajúcu noc, letisko Mníchov úzko spolupracovalo s leteckými spoločnosťami, aby okamžite poskytlo pomoc cestujúcim v termináloch. Zriadili sa ležadlá, distribuovali sa deky, nápoje a občerstvenie,“ uviedol letiskový personál.

Letisko zároveň potvrdilo, že každý nahlásený výskyt dronu je dôvodom na okamžité bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať pozastavenie prevádzky, kým sa situácia nevyhodnotí ako bezpečná. Agentúra AFP pripomína, že ide už o druhý takýto incident za posledných 24 hodín, čo zvyšuje v Európe bezpečnostné obavy.

Podobné narušenia prevádzky nedávno zaznamenali aj letiská v Dánsku, Nórsku a Poľsku. Rumunsko a Estónsko z týchto prípadov obviňujú Rusko, ktoré však všetky obvinenia odmieta.

Reakcie nemeckých politikov

Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident za „budíček“, ktorý poukazuje na narastajúce riziko spojené s dronmi. „Zápas medzi hrozbou zo strany dronov a obrannými systémami je čoraz náročnejší. Potrebujeme viac financií a výskumu na národnej, ale aj európskej úrovni,“ povedal Dobrindt pre Bild.

Premiér Bavorska Markus Söder vyzval, aby polícia i armáda dostali oprávnenie zostreliť drony okamžite, ak to bude nutné. Nemecká vláda plánuje už na budúci týždeň schváliť zmeny v legislatíve, ktoré by to umožnili.

