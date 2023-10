Niekto si to možno ani neuvedomil a chodí tam pravidelne. Existuje ale aj skupinka tých, ktorých rozlúštenie tejto záhady mátalo dlhé roky. Áno, za tým, prečo mnohé reťazce s rýchlym občerstvením vo svojich logách používajú najmä žltú a červenú farbu, skutočne niečo je.

A zrejme nikoho neprekvapí, že je za tým niečo psychologické. Portál LAD Bible sa nedávno rozhodol pre všetkých milovníkov fastfoodových reťazcov rozlúsknuť dlhoročnú záhadu. Aj vás vždy zaujímalo, prečo má väčšina z nich vo svojom logu najmä kombináciu žltej a červenej farby, prípadne v nich jedna z týchto dvoch farieb dominuje? Tu je vysvetlenie.

Využívajú ich viacerí

Stačí si v mysli vybaviť logá populárnych reťazcov ako McDonald´s či Burger King, ktoré sú tvorené žltou a červenou. Potom tu máme KFC, v ktorom dominuje červená a podobne je na tom aj PizzaHut. Žltú vo veľkom využíva aj Subway, pričom ten v kombinácii so zelenou. Využitie týchto farieb ale nie je vôbec náhodné a odpoveď by sa dala nájsť v psychológii.

Ak ste si mysleli, že tieto farby majú v zákazníkoch evokovať farby ponúkaného jedla, nie ste úplne ďaleko od pravdy. Celé je to ale o čosi komplexnejšie.

Samozrejme, dnes by už bola hlúposť meniť farby na rozpoznateľných logách, keďže práve vďaka nim známe reťazce zákazníci rozpoznávajú. Potom je tu ale aj psychológia farieb a to, čo sa ľuďom s nimi asociuje a čo v nás to, že ich vidíme, vyvolávajú.

Hlad a pohodlie

Rôzne farby v nás vzbudzujú rozličné pocity. Použitie žltej farby v ľuďoch vyvoláva pocity pohodlia, robí nás šťastnými a spokojnými. A práve to je cieľ mnohých spoločností – chcú, aby ste sa s nimi cítili príjemne.

Celú túto problematiku ale podčiarkuje červená farba, ktorá má podľa psychológov v ľuďoch vzbudzovať hlad, čo potvrdil aj výskum University of New Hampshire. Podľa jeho výsledkov môže priveľa farby na logu vyvolávať pocity „stimulácie, chuti do jedla, hladu a prilákať pozornosť“.

Reťazce sa tak snažia svojich zákazníkov prilákať psychologicky využitím farieb vo svojich logách, no využívajú na to aj ďalší šikovný spôsob. Asi každý, kto si vybaví napríklad logá spoločností McDonald´s či Burger King, si okamžite všimol, že v nich možno objaviť obrys hranolčekov na podnose (v prvom prípade) nápis v hamburgerovej žemli (v druhom prípade).