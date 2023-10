Dlhé roky si to nikto nevšimol: 8 hosťujúcich hviezd, ktoré v Priateľoch stvárnili viac než len jednu postavu

Aj keď by sa mohlo zdať, že taký úspešný sitkom ako Priatelia (Friends) dokázal prilákať vždy pomerne veľa neokukaných hereckých predstaviteľov, ktorí stvárnili najmä epizódne a hosťujúce úlohy, opak je v skutočnosti pravdou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Samozrejme, za 10 rokov vysielania seriálu sme mohli v jednotlivých epizódach vidieť aj áčkové hollywoodske hviezdy, no aj menej známe mená. A tie sa v Priateľoch dokonca objavili nie raz, ale aj viackrát, čo je možné si všimnúť na online filmových databázach ako ČSFD či IMDb.

Ktorí herci stvárnili v kultovom sitkome viac ako jednu postavu a nikto si to doposiaľ nevšimol? Možno budete naozaj prekvapení.

June Gable

Začneme jednou z najobľúbenejších vedľajších postáv sitkomu. Tou je nepochybne Joeyho agentka Estelle. Objavila sa v niekoľkých epizódach naprieč všetkými desiatimi sériami, až pokým ju v tej poslednej tvorcovia neposlali na onen svet. Nebola to však len Estelle, do ktorej sa herečka June Gable prevtelila. Stvárnila tiež zdravotnú sestru na pôrodnej sále v 23. epizóde 1. série Priateľov.

Giovanni Ribisi

Aj meno tohto herca vám zrejme bude známe. Giovanni Ribisi v Priateľoch v niekoľkých epizódach stvárnil Phoebinho mladšieho a nevlastného brata Franka, Jr., ktorému neskôr porodila po umelom oplodnení trojičky (Leslie, Franka Jr. Jr. a dievčatko Chandler). Giovanni sa ale v Priateľoch objavil už o čosi skôr. Jeho postava nemala meno a stvárnil v nej chlapca, ktorý Phoebe vhodí do puzdra na gitaru namiesto drobných jeden kondóm a neskôr sa poň vráti.

V súvislosti s tým sa ale objavili špekulácie, že Giovanni nikdy nestvárnil dve rozličné postavy v Priateľoch a že „Chlapec s kondómom“ bol už vtedy považovaný za mladšieho brata Phoebe, len nám to tvorcovia neprezradili. Tvorcovia ale nikdy nič také nepotvrdili.

Kim Harris

Ďalšie menej známe meno, no táto herečka v Priateľoch stvárnila dokonca až 4 rôzne postavy. Vidieť sme ju mohli ako čašníčku v Central Perku, ako náhodnú sediacu v tej istej kaviarni, ako vlastníčku svadobného salónu, kde si Monica vyberala svadobné šaty a dokonca aj ako castingovú režisérku v časti, kde Joey prišiel o zdravotné poistenie.

Cynthia Mann

Táto herečka sa v Priateľoch objavila tiež v dvoch rozličných úlohách. Najskôr sme ju videli ako čašníčku v Central Perku hneď v pilotnej epizóde, neskôr ako masérku a kolegyňu Phoebe Jasmine.

Jonathan „Jon“ Lovitz

Aj tohto herca, známeho najmä vďaka účinkovaniu v Saturday Night Live v rokoch 1985 až 1990, sme v Priateľoch mohli vidieť dvakrát. Najskôr to bolo v prvej sérii, kde stvárnil manažéra reštaurácie, v ktorej Monica robila pohovor. Ako sa ale ukázalo, bol zhulený.

Druhýkrát sa v Priateľoch objavil v 9. sérii, kde ho Pheobe dohodila Rachel ako adepta na slepé rande. Aj keď nešlo o totožné postavy, aj v tomto prípade Jon prišiel o reštauráciu kvôli problému s drogami.

Ashley Clark

Herec s výraznými črtami tváre sa tiež objavil v Priateľoch dvakrát a mnohí si to možno ani neuvedomovali. Najskôr sme ho videli ako jedného zo susedov bytovky, pre ktorých Monica vyrábala vianočné cukríky. Neskôr sa ale v sitkome objavil ešte raz, ako muž, ktorého Phoebe priviedla Rachel, aby sa s ním vyspala.

Douglas Looper

Najnenápadnejším zo všetkých hosťujúcich hercov bol nepochybne Douglas Looper, ktorý sa v obľúbenom sitkome objavil dokonca až štyrikrát!

Najskôr ako hasič, ktorého sa Pheobe v jednej z epizód pýta, či náhodou nevidel jej priateľa-hasiča. Neskôr sa objavil ako záchranár v epizóde o Dni vďakyvzdania, neskôr ako upír Nasforatool v pornofilme, ktorý nakrútila pod Phoebiným menom jej sestra-dvojička Ursula a ešte sa objavil aj v malej úlohe v časti, keď Rachel rodila.

Lisa Kudrow

Toto si asi všimol každý, no pre kompletnosť to pripomíname. Predstaviteľka bláznivej Phoebe, herečka Lisa Kudrow v Priateľoch totiž stvárnila aj svoju sestru-dvojičku Ursulu, ktorá je síce rovnako bláznivá, no je úplným opakom Phoebe. V jednej z epizód dokonca v mene svojej sestry nakrúcala porno!