Vratko Sirági prehovoril úprimne o boji s rakovinou. K lekárovi ho priviedla jediná nenápadná zmena, ktorú netreba ignorovať

Foto: Instagram (vratko_s)

Frederika Lyžičiar
Jeden nenápadný moment pod sprchou mu zachránil život.

Rakovina často prichádza potichu. Mnohí ľudia čakajú, kým sa ozve bolesť alebo sa objavia výrazné príznaky, no často je to práve naopak, keď sa nič nedeje, býva to najzradnejšie.

Pre denník Nový čas porozprával moderátor Vratko Sirági o svojej skúsenosti, ktorá mu doslova zachránila život. Hoci vôbec nepociťoval žiadne zdravotné ťažkosti, drobný moment pozornosti pri bežnom sprchovaní odštartoval cestu, ktorá mu navždy zmenila pohľad na zdravie a zodpovednosť voči sebe aj svojim blízkym.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Vratko Sirági (@vratko_s)

Nepociťoval žiadne zdravotné problémy

Dlhé obdobie prežíval úplne bežné dni, bez čo i len najmenšieho signálu, že by sa s jeho zdravím dialo niečo nezvyčajné. Až pri bežnom sprchovaní spozoroval niečo, čo narušilo jeho pokoj a vzbudilo obavy. „V mojom prípade to bolo veľmi nenápadné. Nič ma nebolelo, necítil som sa chorý ani unavený. Jediné, čo ma priviedlo k lekárovi, bolo to, že som si pri bežnom sprchovaní nahmatal malú hrčku na semenníku. Rakovina sama osebe väčšinou nebolí, a práve to je na nej zradné,“ zdôveril sa Vratko.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Vratko Sirági (@vratko_s)


Objednal sa k urológovi a postupne absolvoval sériu vyšetrení. Bol pripravený aj na menej priaznivé informácie, no napriek tomu v sebe stále držal nádej, že výsledok bude lepší. Skutočnosť, ktorú mu napokon oznámili, však prekonala jeho obavy a zasiahla ho oveľa silnejšie. „Keď mi lekár povedal diagnózu, bol to šok. Aj keď som sa na to po tých vyšetreniach už trochu pripravoval, v momente, keď to vyslovil nahlas, bola to rana. Dovtedy som si nikdy nemyslel, že sa ma niečo také bude niekedy týkať,“ približuje svoje pocity.

Nasledovala operácia a liečba

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac