Vratko Sirági prehovoril úprimne o boji s rakovinou. K lekárovi ho priviedla jediná nenápadná zmena, ktorú netreba ignorovať

Rakovina často prichádza potichu. Mnohí ľudia čakajú, kým sa ozve bolesť alebo sa objavia výrazné príznaky, no často je to práve naopak, keď sa nič nedeje, býva to najzradnejšie.
Pre denník Nový čas porozprával moderátor Vratko Sirági o svojej skúsenosti, ktorá mu doslova zachránila život. Hoci vôbec nepociťoval žiadne zdravotné ťažkosti, drobný moment pozornosti pri bežnom sprchovaní odštartoval cestu, ktorá mu navždy zmenila pohľad na zdravie a zodpovednosť voči sebe aj svojim blízkym.
Nepociťoval žiadne zdravotné problémy
Dlhé obdobie prežíval úplne bežné dni, bez čo i len najmenšieho signálu, že by sa s jeho zdravím dialo niečo nezvyčajné. Až pri bežnom sprchovaní spozoroval niečo, čo narušilo jeho pokoj a vzbudilo obavy. „V mojom prípade to bolo veľmi nenápadné. Nič ma nebolelo, necítil som sa chorý ani unavený. Jediné, čo ma priviedlo k lekárovi, bolo to, že som si pri bežnom sprchovaní nahmatal malú hrčku na semenníku. Rakovina sama osebe väčšinou nebolí, a práve to je na nej zradné,“ zdôveril sa Vratko.
Objednal sa k urológovi a postupne absolvoval sériu vyšetrení. Bol pripravený aj na menej priaznivé informácie, no napriek tomu v sebe stále držal nádej, že výsledok bude lepší. Skutočnosť, ktorú mu napokon oznámili, však prekonala jeho obavy a zasiahla ho oveľa silnejšie. „Keď mi lekár povedal diagnózu, bol to šok. Aj keď som sa na to po tých vyšetreniach už trochu pripravoval, v momente, keď to vyslovil nahlas, bola to rana. Dovtedy som si nikdy nemyslel, že sa ma niečo také bude niekedy týkať,“ približuje svoje pocity.
