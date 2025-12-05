Syn Adely Vinczeovej prekvapil na kopaniciach. Nečakaný komentár k susedovmu traktoru rozosmial aj deda Banáša

V rodine Vinczeovcov rastie malý nadšenec motorov, ktorý už v predškolskom veku rozoznáva značky áut s prekvapivou presnosťou.
Tentoraz však jeho pozornosť upútal stroj, aký v jeho detskom „katalógu“ zatiaľ nemal miesto, a výsledok bol skutočne rozkošný. Na kopaniciach, kde si Adela a Viktor vytvorili víkendový azyl pre seba aj svojich blízkych, nachádzajú pokoj a chvíle rodinnej pohody. Pre magazín Koktejl prezradil spisovateľ Jozef Banáš, že ich vidiecke dni pravidelne oživuje práve Maxík, ktorý dokáže aj bežné situácie premeniť na nezabudnuteľné momenty.
Vidiek, ktorý rastie s Maxíkovou zvedavosťou
Banáš s úsmevom hovorí, že Maxíkova vášeň pre všetko, čo má motor, stále neutícha. „Autá ho stále bavia,“ povedal Jozef s tým, že aj na Myjave si prišiel na svoje.
Malý motorový nadšenec si tam získa každého, koho stretne. „Minule sme boli u suseda, lebo tí ľudia si ho tam strašne obľúbili. Je veľmi komunikatívny. No a sused má traktor a traktory sú tiež jeho,“ zasmial sa hrdý dedko a priblížil, čo sa v humne odohralo.
