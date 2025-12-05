Syn Adely Vinczeovej prekvapil na kopaniciach. Nečakaný komentár k susedovmu traktoru rozosmial aj deda Banáša

Foto: Instagram (viktorvincze), Profimedia

Frederika Lyžičiar
Malý Maxík opäť raz ukázal, že detská fantázia nemá brzdy.

V rodine Vinczeovcov rastie malý nadšenec motorov, ktorý už v predškolskom veku rozoznáva značky áut s prekvapivou presnosťou.

Tentoraz však jeho pozornosť upútal stroj, aký v jeho detskom „katalógu“ zatiaľ nemal miesto, a výsledok bol skutočne rozkošný. Na kopaniciach, kde si Adela a Viktor vytvorili víkendový azyl pre seba aj svojich blízkych, nachádzajú pokoj a chvíle rodinnej pohody. Pre magazín Koktejl prezradil spisovateľ Jozef Banáš, že ich vidiecke dni pravidelne oživuje práve Maxík, ktorý dokáže aj bežné situácie premeniť na nezabudnuteľné momenty.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Vidiek, ktorý rastie s Maxíkovou zvedavosťou

Banáš s úsmevom hovorí, že Maxíkova vášeň pre všetko, čo má motor, stále neutícha. „Autá ho stále bavia,“ povedal Jozef s tým, že aj na Myjave si prišiel na svoje.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)


Malý motorový nadšenec si tam získa každého, koho stretne. „Minule sme boli u suseda, lebo tí ľudia si ho tam strašne obľúbili. Je veľmi komunikatívny. No a sused má traktor a traktory sú tiež jeho,“ zasmial sa hrdý dedko a priblížil, čo sa v humne odohralo.

Traktor, ktorý by čakal málokto

